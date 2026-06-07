Adana'da tabancayla vurduğu 2 kişiden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı Mersin'de yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde Cumali Kocabey'in (26) öldürüldüğü, arkadaşı Doğan T'nin (26) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin, araç satışı nedeniyle Kocabey ile anlaşmazlık yaşayan Bişar O. (31) olduğunu belirledi.

MERSİN'DE YAKALANDI

Kavganın yaşandığı bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait yaklaşık 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, zanlının Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası'ndaki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Bişar O, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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