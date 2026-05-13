Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Profili" (MVP: En değerli oyuncu ödülü) seçildi. 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusunun, Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor'u transferde karşı karşıa getirdiği konuşuluyor.

Midtjylland Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; oyuncuların kararı sonucunda 269 oyun yüzde 38'inden fazlasını alan Aral Şimşir, Danimarka Oyuncular Birliği (Spillerforeningen) tarafından Danimarka Süper Ligi' 2025-2026 sezonunda "Yılın Profili" seçildi.

Aral Şimşir'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

31 MAÇTA 9 GOL, 15 ASİST

Danimarka Oyuncular Birliği, performans ve profilin bir kombinasyonuna göre seçtiği "en iyi" oyuncuyu; teknik yetenek, zihinsel dayanıklılık, liderlik ve profesyonel davranışın kombinasyonu olarak tanımlıyor.

Birliğin açıklamasında, "31 maç, 9 gol ve 15 asist. Bunlar, Aral Şimşir'in bu yılki Süper Lig'deki istatistiklerinden sadece birkaçı. Şimşir, yıl boyunca sergilediği yüksek seviye ve birçok harika performansla ligdeki meslektaşları ve rakipleri arasında adından söz ettirmeyi başardı" ifadeleri kullanıldı.

21 yaş altı milli takımında da 7 defa forma giyen genç futbolcu, henüz A Milli Futbol Takımı'nda süre alamadı. (Fotoğraf: Instagram)

269 OYUN YÜZDE 38,3'ÜNÜ ALDI

Oyuncular Birliği, Danimarka Süper Ligi'ndeki 12 takımın tamamını ziyaret ederek futbolcuların her birinin birer oy kullanmasını sağladı. Aral Şimşir, toplam 269 oyun yüzde 38,3'ünü almayı başardı.

"DİĞER OYUNCULARIN OY VERMSİ HARİKA"

Aral Şimşir, "Bu benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor. Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Diğer oyuncuların sizi tanıması harika ve bunun için her zaman minnettar ve mutlu olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

