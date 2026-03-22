Trabzonspor’un ilgilendiği Şimşir’e İngilizler talip. 23 yaşındaki sol kanat ile Leeds United, Crystal Palace ve Brentford da ilgileniyor.

Yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, devre arasında da gündemine aldığı ancak kulübü Midtjylland ile anlaşamadığı Aral Şimşir konusunda kararlı. Millî takım forması da giyen 23 yaşındaki oyuncu konusunda bordo mavililer yalnız değil. Genç ismi üç İngiliz takımı yakın takibe aldı. 2029’a kadar mukavelesi bulunan Aral ile Leeds United, Crystal Palace ve Brentford ilgileniyor.

EKSTRA MOTİVASYON

Bu sezon 21 maçta 8 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Aral Şimşir’in güncel piyasa değeri 6 milyon avro. Trabzonspor’un daha önceki ilgisinin kendisini ekstra motive ettiğini belirten Şimşir için sezon sonunun tatlı bir rekabete dönüşmesi yüksel ihtimal. Bordo mavililer işi çabuk tutup rakamlar artmadan transferi çözmeye çalışsa da Danimarka ekibi vitrinde olmasını düşünerek işi ağırdan alıyor.

