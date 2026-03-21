Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Almanya Milli Takımı'na davet edilen Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre ve Gana ile yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna Galatasaray'dan Leroy Sane'ye de yer verdi.

Alman futbolunun önemli isimlerinden Dietmar Hamann, Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu söyledi.

"ONDAN DAHA FAZLA HAK ETTİLER"

Milli takım formasını Leroy Sane'den daha fazla hak eden isimler olduğunu kaydeden Dietmar Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum. Sane, artık kendini kanıtlama şansına sahip ve pole pozisyonunda. Muhtemelen kadroda yer almayan diğer oyunculardan daha fazla şansı var." diye konuştu.

Leroy Sane

NAGELSMANN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferine eleştiriyle yaklaşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann için de konuşan Hamann, "Nagelsmann, Türk Ligi'nin, Alman Ligi veya diğer Avrupa ligleriyle aynı seviyede olmadığını ve bu durumun Sane için kolay olmayacağını söylemişti." dedi.

BU SEZON 14 GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta görev yapan Leroy Sane, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

