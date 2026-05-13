ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Dizinin takipçileri sosyal medyada “Bu akşam Kuruluş Orhan var mı, yeni bölüm neden yok? ” ve “Kuruluş Orhan 24. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına cevap aramaya başladı.

Yayın akışında yapılan değişiklik ile beraber Kuruluş Orhan bu akşam yok mu, yeni bölüm neden yok soruları gündeme geldi. Sezon boyunca oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler ve hikayedeki yeni gelişmelerle gündemde kalan yapımın ekranlara kısa süreli ara vermesi izleyiciler arasında merak uyandırdı. Peki, Kuruluş Orhan 24. bölüm ne zaman?

Bu akşam Kuruluş Orhan var mı, yeni bölüm neden yok? Kuruluş Orhan 24. bölüm ekranlarda yer almadı!

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM YOK MU, VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan dizinin yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

ATV yayın akışında yapılan değişikliğin nedeni Türkiye Kupası yarı final mücadelesi oldu. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın canlı yayın programına alınması sonrası dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi.

Kanalın açıkladığı akışa göre saat 20.30’da başlayacak karşılaşma nedeniyle Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yerine gece saatlerinde tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

KURULUŞ ORHAN 24. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayın akışındaki değişiklik sonrası gözler dizinin yeni bölüm tarihine çevrildi. Şu an için farklı bir planlama yapılmaması halinde Kuruluş Orhan’ın 24. bölümünün gelecek hafta çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

Dizinin yeni bölümünün 20 Mayıs 2026 tarihinde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. Kanal tarafından ilerleyen günlerde resmi yayın akışının güncellenmesi bekleniyor.

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPACAK, FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Televizyon kulislerinde konuşulan iddialara göre Kuruluş Orhan dizisi için final kararı alındı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da dizinin 26. bölümde ekran macerasını tamamlayacağı öne sürülüyor.

Gelen son bilgilerde yapım şirketinin yeni sezonda farklı bir projeye yönelmeyi planladığı ifade ediliyor.

Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği dizinin, planlamada değişiklik yaşanmaması halinde önümüzdeki haftalarda final yapması bekleniyor.

