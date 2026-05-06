ATV’nin dikkat çeken yapımlarından ABİ dizisi, bu hafta yayın akışında yer almamasıyla izleyicilerin gündemine oturdu. ABİ dizisinin yeni bölüm tarihi ve yayın değişikliğinin nedeni araştırılırken gözler 15. bölüm tarihine çevrildi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı ABİ dizisi, 5 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. ATV yayın akışında yaşanan değişikliğin ardından izleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün hangi tarihte ekrana geleceğini araştırmaya başladı.

ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ABİ dizisinin yeni bölümü için bekleyiş sürerken, ATV yayın akışında yer alan bilgilere göre yapımın 15. bölümünün 12 Mayıs 2026 Salı akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin yeni bölümü yerine geçtiğimiz akşam Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı yayınlandı.

ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman, neden yok? 15. bölüm tarihi

ABİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

ABİ dizisinin yeni bölümünün yerine ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması yayınlandı. 5 Mayıs Salı akşamı Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kritik mücadele nedeniyle kanal yayın akışında değişikliğe giderek dizinin yeni bölümünü ekrana getirmedi.

ATV ekranlarında saat 20.30’da başlayan karşılaşmanın ardından dizinin tekrar bölümü yayınlandı. Bu nedenle ABİ dizisinin 15. yeni bölümü bir hafta ertelenmiş oldu.

ABİ DİZİSİ 15. BÖLÜM TARİHİ

ATV’nin güncel yayın planlamasına göre ABİ dizisinin 15. bölümünün 12 Mayıs Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Yeni bölümde, Doğan’ın ailesini korumak için verdiği mücadele ve Şimşek’in tehditlerinin ardından yaşanacak gelişmeler hikayenin seyrini belirleyecek.

Son bölümde gerilim dozu yükselirken, aile üyelerinin birer birer tehlikenin içine çekilmesi izleyicilerde büyük merak oluşturdu. Yeni bölüm fragmanında ortaya çıkacak detayların, dizinin gelecek bölümlerine dair önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

