Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile prensip anlaşmasına varan bordo-mavili ekip, Gedson Fernandes ve Aral Şimşir'i de kadrosuna katmak için harekete geçti.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor yönetimi, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Malinovskyi ve Karadeniz transferlerinde büyük aşama kaydederek söz kesen Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda iki yeni transfer için daha düğmeye bastı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Trabzonspor'un gündemindeki yeni isimler Rusya Premier Lig ekibi Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes ve Danimarka temsilcisi Midtjylland'da oynayan Aral Şimşir. Bordo-mavili yönetimin, Fatih Tekke'nin kadrosunda görmeyi özellikle talep ettiği bu iki futbolcu için toplam 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı ve transferleri resmiyete kavuşturmak adına tüm imkanları zorlayacağı ifade edildi.

Aral Şimşir ve Gedson Fernandes

HEDEFTEKİ OYUNCULARIN SEZON PERFORMANSLARI

Sezon başında Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan 27 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes, yeni takımında bu sezon 31 resmi maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Bordo-mavililerin hücum hattı için düşündüğü diğer hedefi Aral Şimşir ise takımı Midtjylland ile skorer bir sezon geçiriyor. Forma giydiği 49 karşılaşmada sahaya çıkan oyuncu, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 19 gol pası verdi. Trabzonspor yönetiminin ilerleyen günlerde her iki oyuncunun kulüpleriyle resmi temasları sıklaştırması bekleniyor.

"ANLAŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Ertuğrul Doğan, kupadaki Samsunspor maçı sonrası transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 2 (Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz) transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz" demişti.

