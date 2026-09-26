Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Başkalarının Hayatı, farklı sosyal çevrelerden gelen karakterlerin hayatlarının kesiştiği hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrolünde Eylül Lize Kandemir’in yer aldığı yapım, aşk, hırs, zenginlik tutkusu ve entrikayı konu alıyor. Dizinin ekrana gelmesiyle birlikte izleyiciler de “Başkalarının Hayatı uyarlamamı, hangi diziden uyarlandı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

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Başkalarının Hayatı Hülya karakteri dizinin merkezinde. Maddi imkanları sınırlı bir hayat süren Hülya'nın çevresindeki insanların sahip olduğu hayatlara özenerek kendisi için daha farklı bir gelecek kurmaya çalışması ekranlara gelecek. Peki, Başkalarının Hayatı uyarlamamı, hangi diziden uyarlandı?

Başkalarının Hayatı uyarlamamı, hangi diziden uyarlandı? Başkalarının Hayatı dizisinin konusu

BAŞKALARININ HAYATI UYARLAMAMI, HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Başkalarının Hayatı, Meksika yapımı Rubi dizisinden uyarlanıyor. Yapım, Meksikalı yazar Yolanda Vargas Dulche'nin 1960'lı yıllarda Lagrimas, Risas y Amor adlı romantik çizgi roman dergisinde yayımlanan eserine dayanıyor. Türkiye uyarlamasının yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci bulunurken senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından yerli izleyiciye göre yeniden ele alınıyor.

Başkalarının Hayatı uyarlamamı, hangi diziden uyarlandı? Başkalarının Hayatı dizisinin konusu

Rubi Meksika televizyonunun dikkat çeken yapımlarından biri olarak 2004 yılında ekranlara geldi. Dizinin başrolünü Barbara Mori üstlenirken Eduardo Santamarina, Jacqueline Bracamontes, Sebastian Rulli ve Ana Martin de önemli rollerde yer aldı. Yapım Meksika'da 17 Mayıs 2004 ile 22 Ekim 2004 tarihleri arasında yayınlandı.

Başkalarının Hayatı uyarlamamı, hangi diziden uyarlandı? Başkalarının Hayatı dizisinin konusu

Rubi sahip olduğu güzelliği istediği hayat standardına ulaşmanın bir aracı olarak görüyor. Üniversitede tanıştığı arkadaşı Maribel'in varlıklı hayatını yakından gören Rubi kendisinin de böyle bir hayata sahip olması gerektiğine inanıyor. Maribel'in Hector ile olan ilişkisi ve Rubi'nin Alejandro ile tanışmasıyla birlikte karakterler arasındaki ilişkiler daha karmaşık bir hal alıyor. Rubi, aşk ile zenginlik arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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