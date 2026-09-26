Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı yapan Ali Tarakcı'ya soruşturma başlatmıştı. Hakkında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan işlem yapılan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformu X'te Ali Tarakcı'nın 23 Eylül 2026 tarihinde yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Ali Tarakcı'nın X hesabından, “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek.” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Paylaşımın ardından Tarakcı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı ve hakkında gözaltı kararı verildi.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği, gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Karar, gereğinin yerine getirilmesi için Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.

'Bakan istifa edecek' diye paylaşım yapmıştı! Ali Tarakcı tutuklandı

ALİ TARAKCI TUTUKLANDI

Hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan işlem yapılan gazeteci Ali Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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