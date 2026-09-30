Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim programı AEDAŞ tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Sabah saatlerinde başlayacak kesintiler Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı ve Gazipaşa ilçelerinde yaşanacak.

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Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim listesi duyuruldu. Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı ve Gazipaşa ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmaların büyük bölümü 09.00-16.00 saatleri arasında planlanırken, bazı bölgelerde çalışma saatleri daha uzun sürecek. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? işte, AEDAŞ planlı kesinti programı...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2-3 EKİM AEDAŞ

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

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Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ MACUN FABRİKA,MERKEZ MACUN Mah. 2044,MERKEZ MACUN Mah. 2051 bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

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Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KÖSELER KARAÖZ Mah.,MERKEZ KARAÖZ KOSELER,MERKEZ KARAÖZ KOSELER KOYU,MERKEZ KARAÖZ Mah. ORHAN GAZİ Cd,MERKEZ KARAÖZ Mah. ÇAMLICA Sk.,MERKEZ MANDIRLAR Mah. 29160 bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

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Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah. 16042,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah. 16047 bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

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Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ KARAÖZ HACICELILER,MERKEZ KARAÖZ HACIHALILLER,MERKEZ KARAÖZ Mah. ADİL AKBIYIK,MERKEZ KARAÖZ Mah. ADİL AKBIYIK Cd bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,867272 TOPALLI,MERKEZ FETTAHLI ANTALYA ISPARTA YOLU,MERKEZ KARAÖZ Mah. KOCATEPE (YEŞİLYURT) Cd,MERKEZ KURŞUNLU MADENLER,MERKEZ KURŞUNLU Mah. MADENLER Sk.,MERKEZ KURŞUNLU Mah. YAZIR Sk.,MERKEZ KURŞUNLU YAZIR,MERKEZ TOPALLI,MERKEZ TOPALLI Mah.,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah. YEŞİLKARAMAN Mah.,MERKEZ YURTPINAR 145,MERKEZ YURTPINAR 146,MERKEZ YURTPINAR Mah. 146 Sk.,MERKEZ YURTPINAR Mah. 148 Sk.,TOPALLI TOPALLI;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GAZİ -,MERKEZ GAZİLER Mah. 305 Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ TOPALLI Mah. ISPARTA Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 11:00:00

-

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ BARBAROS Mah. SERİK Cd bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ KARAÖZ Mah. 15057,MERKEZ KARAÖZ Mah. ORHAN GAZİ bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah. TELLİLER Sk.,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah. TUĞLU Sk.,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE TELLİLER,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE TUĞLU,MERKEZ CİKCİLLİ 304,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. 302 Sk.,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. KALGIDIM Cd,MERKEZ CİKCİLLİ UZUNSIRT bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE CAMİÖNÜ,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE MAMADI,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah. MAMADI Cd,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah. YENİYOL Sk.,MERKEZ FIĞLA 336,MERKEZ FIĞLA PARLAK bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KOCAVELİLER,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KOCAVELİLER MEVKİİ bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ DEMİRTAŞ ANTALYA-MERSİN,MERKEZ DEMİRTAŞ BAHÇELİ,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. BÜLENT ECEVİT Cd,MERKEZ KEŞEFLİ,MERKEZ KEŞEFLİ Mah.,MERKEZ KONAKLI Mah. 308 Sk.,MERKEZ YEŞİLÖZ DENİZGÜNEYİ SAZLI SU bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 12:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR FATİH SULTAN MEHMET,MERKEZ OKURCALAR MEHMET AKİF ERSOY,MERKEZ OKURCALAR Mah. 600 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. MEHMET AKİF ERSOY Cd bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR 563,MERKEZ OKURCALAR ATATÜRK,MERKEZ OKURCALAR Mah. 560 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. MEHMET AKİF ERSOY Cd bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR 548.SOKAK,MERKEZ OKURCALAR 561,MERKEZ OKURCALAR Mah. 560 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. MEHMET AKİF ERSOY Cd bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ CUMHURİYET SELVİ bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BELDİBİ bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KAHYALAR Mah.,MERKEZ UĞRAK AYDAP,MERKEZ UĞRAK Mah. AYDAP SAHİL,MERKEZ UĞRAK Mah. AYDAP Sk.,MERKEZ YEŞİLÖZ DENİZGÜNEYİ AYDAP,MERKEZ YEŞİLÖZ Mah. DENİZGÜNEYİ AYDAP Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:30:00 - 16:30:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSMUR 2,MERKEZ TOSMUR Mah. ESKİ GAZİPAŞA Cd bölgelerinde 02/10/2026 09:30:00 - 02/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BAŞKÖY BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah. BAŞKÖY Sk.,MERKEZ BELDİBİ,MERKEZ BELDİBİ Mah.,MERKEZ FAKIRCALI İNASAR bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA LORTLAR,MERKEZ ÇAMLICA Mah. HACI PAŞA bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR 563,MERKEZ OKURCALAR ATATÜRK,MERKEZ OKURCALAR Mah. 541 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. MEHMET AKİF ERSOY Cd bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 11:00:00

-

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA Mah. Sk.,MERKEZ OBA Mah. YÜZBAŞIOĞLU Sk.,MERKEZ OBA YÜZBAŞIOĞLU bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 11:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ BELÖREN,MERKEZ BELÖREN Mah.,MERKEZ KUTLUCA Mah.,MERKEZ ÇAĞMAN,MERKEZ ÇAĞMAN Mah. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KARAMAN Mah. TAŞHARIM Cd,MERKEZ NEBİLER,MERKEZ NEBİLER Mah.,MERKEZ YALINLI,MERKEZ YALINLI Mah.,MERKEZ YEŞİLBAYIR SUMBUL CD. bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ ESKİHİSAR,MERKEZ ESKİHİSAR Mah.,MERKEZ MACUN,MERKEZ YALNIZDAM,MERKEZ YALNIZDAM Mah. bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ ESKİHİSAR -,MERKEZ PİRHASANLAR,MERKEZ SALUR,MERKEZ TAVULLAR,MERKEZ YILMAZLI,MERKEZ YUVA bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN,MERKEZ ADRASAN Mah.,MERKEZ BEYKONAK Mah. KODAL Sk.,MERKEZ GÖKSU 104,MERKEZ GÖKSU 105,MERKEZ GÖKSU Mah. 103 Sk.,MERKEZ GÖKSU Mah. 110.,MERKEZ KUM AKMAZ,MERKEZ KUM DENİZ OBALARI,MERKEZ KUM Mah. DENİZ OBALARI K.Ev.,MERKEZ KUM Mah. TURİZİM Sk.,MERKEZ SALUR,MERKEZ YAZIR,MERKEZ YAZIR Mah.,MERKEZ ÇAYİÇİ GICIP bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN Mah. 201 Sk.,MERKEZ ALTINYAKA,MERKEZ BAĞLIK Mah. .,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 1402,MERKEZ ERENTEPE,MERKEZ GÖKSU Mah. TEKİNLER Sk.,MERKEZ GÖKSU TEKİNLER,MERKEZ GÖKSU YENİ KOCAKESİK,MERKEZ GÖLCÜK Mah. ÇAYIR Sk.,MERKEZ GÖLCÜK ÇAYIR,MERKEZ GÜZÖREN,MERKEZ HACIVELİLER,MERKEZ KASAPÇAYIRI DEMİRCİ TEPESİ,MERKEZ KASAPÇAYIRI GÖKKUŞAĞI,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah. DEMİRCİ TEPESİ Sk.,MERKEZ SARICASU,MERKEZ SARIKAVAK YEMİŞLİ DERE,MERKEZ TOPTAŞ DALCA,MERKEZ TOPTAŞ Mah. DALCA Sk.,MERKEZ TOPTAŞ Mah. TOPTAŞ,MERKEZ YEŞİLKÖY GÜCER,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. GÜCER Sk.,MERKEZ ÇAYİÇİ Mah. SARIAĞAÇ Sk.,MERKEZ ÇAYİÇİ SARIAĞAÇ bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ KASABA ARISOYLAR,MERKEZ KASABA Mah. ARISOYLAR Sk.,MERKEZ KASABA Mah. GAVUR MEZARLIĞI,MERKEZ KASABA İĞDİRLİLER bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 08:30:00 - 15:30:00

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Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KÖYİÇİ SAHİL ÇAVDIR 289 ADA 5 PARSEL,KÖYİÇİ SAHİL ÇAVDIR 303 ADA 43 PARSEL,KÖYİÇİ ÇAVDIR 150 ADA 250 PARSEL,MANGIR SAHİL AKLAR,MERKEZ AKLAR,MERKEZ AKLAR Mah.,MERKEZ KINIK DİNEK BUĞRALAR,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK BUĞRALAR K.Ev.,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK KARACALAR K.Ev.,MERKEZ PALAMUT,MERKEZ PALAMUT Mah.,MERKEZ ÇAVDIR Mah. MERKEZ Sk. 303 ADA 58 PARSEL bölgelerinde 01/10/2026 08:30:00 - 01/10/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ PINARBAŞI Mah. 133 ada 52 parsel,MERKEZ PINARBAŞI Mah. PINARBAŞI Sk.,MERKEZ PINARBAŞI PINARBAŞI bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ AĞULLU 0 ADA 207 PARSEL,MERKEZ AĞULLU Mah. 0 ADA 201 PARSEL,MERKEZ AĞULLU Mah. 0 ADA 207 PARSEL,MERKEZ PINARBAŞI,MERKEZ PINARBAŞI Mah. 145 ADA 15 PARSEL,MERKEZ PINARBAŞI Mah. KARTIN Sk. bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)

KEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ BEYCİK,MERKEZ BEYCİK MAH.,MERKEZ BEYCİK Mah.,MERKEZ TEKİROVA,MERKEZ TEKİROVA Mah.,MERKEZ ULUPINAR DAĞDİBİ,MERKEZ ULUPINAR MERKEZ,MERKEZ ULUPINAR Mah. DAĞDİBİ Sk.,MERKEZ ULUPINAR Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YENİ Mah. 437 Sk. bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ CAMYUVA 3157 sokak,MERKEZ ÇAMYUVA 5103,MERKEZ ÇAMYUVA HAYITLIGÖL,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. 5103 Sk.,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. GIRANYURT K.Ev. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ ÇAMYUVA 5066,MERKEZ ÇAMYUVA MAH. 5072 SOK.,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. HÜRRİYET Cd,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. İSTİKLAL Cd,MERKEZ ÇAMYUVA TURİZM,ÇAMYUVA MAH. 5072 SOK.,ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:1 ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:1,ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:3 ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:3,ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:4 ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:4,ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:5 ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:5,ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:6 ÇAMYUVA MAH.5081 SOK.NO:14 D:6 bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ TAŞKESİĞİ Mah. 3 Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,. .0 ADA/400 PARS,MERKEZ ALAADDİN 248,MERKEZ ALAADDİN Mah. 217 Sk.,MERKEZ ALAADDİN Mah. TEFENNİ Cd,MERKEZ DEREKÖY,MERKEZ SÜLEKLER,MERKEZ TAŞKESİĞİ,MERKEZ TAŞKESİĞİ Mah.,MERKEZ YELEME bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 12:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ MERKEZ 1633 SK.,MERKEZ YENİ 1639,MERKEZ YENİ Mah. 1639 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. ŞHT.HÜSEYİN ÇÖL Cd,MERKEZ YENİ ŞHT.HÜSEYİN ÇÖL bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BEYKONAK DENİZ OBALARI,MERKEZ BEYKONAK Mah. SAHİLYOLU Cd,MERKEZ BEYKONAK Mah. SİTELER Sk.,MERKEZ BEYKONAK SAHİLYOLU bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ ALTINEL,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ BALÇIKLI,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ALTINEL Sk.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ARMUTLUYAKA Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. SARIKEÇİLİ Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ SARIKAVAK YEMİŞLİ DERE bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım / İletken Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. AKKUYU SK.,MERKEZ KASAPÇAYIRI,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah.,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MERKEZ MİLLİ EĞEMENLİK,MERKEZ NARENCİYE AKKUYU,MERKEZ NARENCİYE Mah. AKKUYU Sk.,MERKEZ NARENCİYE Mah. MİLLİ EĞEMENLİK Cd,MERKEZ NARENCİYE MİLLİ EĞEMENLİK,MERKEZ SARIKAVAK,MERKEZ SARIKAVAK Mah. AKPINAR Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. SARIKAVAK Cd bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım / İletken Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ALTINEL Sk.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. 127 ADA / 228 PARSEL,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ÇAYIR Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ ÇAYIR bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KIZILOT Mah. SAHİL K.Ev. bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 13:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ GÜLTEPE Mah. MERKEZ_48 K.Ev.,MERKEZ HATİPLER 222,MERKEZ HATİPLER 245,MERKEZ HATİPLER Mah. 231_1,MERKEZ HATİPLER Mah. 264 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 123 Sk.,MERKEZ KAVAKLI Mah. 6530 Sk.,MERKEZ Mah.,MERKEZ SARILAR 3127,MERKEZ SARILAR Mah. 3127 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3130 Sk.,MERKEZ SARILAR ÇAMLIK KÜMESİ,MERKEZ SİDE Mah. 1136 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1153 Sk. bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 10:00:00 - 16:30:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 01/10/2026 10:00:00 - 01/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DENİZKENT,MERKEZ DENİZKENT Mah.,MERKEZ PERAKENDE,MERKEZ PERAKENDE Mah. bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-01 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ GÜZELYALI,MERKEZ GÜZELYALI Mah. bölgelerinde 01/10/2026 09:00:00 - 01/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 13:00:00 - 18:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SİDE 602,MERKEZ SİDE KİREMİTHANE,MERKEZ SİDE Mah. 602 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. KİREMİTHANE Sk. bölgelerinde 02/10/2026 13:00:00 - 02/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 13:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DOLBAZLAR,MERKEZ EVRENLERYAVŞI,MERKEZ EVRENLERYAVŞI Mah.,MERKEZ SARILAR 1097,MERKEZ SARILAR 1105,MERKEZ SARILAR Mah. 1051 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 1081 Sk.,MERKEZ SIRTKÖY,MERKEZ YENİKÖY Mah. Sk.,MERKEZ ŞİŞELER bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BUCAKŞEYHLER,MERKEZ BUCAKŞEYHLER Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ BUCAKŞEYHLER Mah. YAĞIRLI Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 10:00:00 - 17:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ YUKARIIŞIKLAR GAMIŞDAM,MERKEZ YUKARIIŞIKLAR Mah. GAMIŞDAM Sk.,MERKEZ YUKARIIŞIKLAR Mah. İKİZPINAR Sk.,MERKEZ YUKARIIŞIKLAR İKİZPINAR bölgelerinde 03/10/2026 10:00:00 - 03/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 10:00:00 - 17:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ YUKARIIŞIKLAR Mah. MURAT Sk. bölgelerinde 03/10/2026 10:00:00 - 03/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ CAGLAYAN,MERKEZ ÇAĞLAYAN 2046,MERKEZ ÇAĞLAYAN 2095,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 2046 Sk.,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 2096 Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ BAYINDIR 327,MERKEZ BAYINDIR Mah. 326 Sk.,MERKEZ BAYINDIR Mah. 327 Sk.,MERKEZ BAYINDIR PINAR,MERKEZ MELTEM 3846,MERKEZ MELTEM TOROSLAR,MERKEZ SOĞUKSU,MERKEZ SOĞUKSU Mah.,SOĞUKSU Mah. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA 2136 SK.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2134 Sk. bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

-

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOLUK 1846,MERKEZ GÜZELOLUK 1878,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1819 Sk.,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1846 Sk.,MERKEZ KIRCAMİ 1767,MERKEZ KIRCAMİ GÖLLER,MERKEZ KIRCAMİ Mah. 1795 Sk.,MERKEZ KIRCAMİ Mah. GÖLLER Cd,MERKEZ TARIM 1618,MERKEZ TARIM 1620,MERKEZ TARIM Mah. ŞEHİTLER Cd,MERKEZ YEŞİLOVA 1661,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1885,MERKEZ YEŞİLOVA ŞEHİTLER bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim AEDAŞ (Alanya, Serik, Aksu, Manavgat, Kumluca, Kaş, Muratpaşa, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa planlı kesinti)



SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-01 09:30:00 - 16:30:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. HACIOSMANLAR 1,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. ÇAMKÖY Sk.,MERKEZ HACIOSMANLAR ÇAMKÖY bölgelerinde 01/10/2026 09:30:00 - 01/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:30:00 - 16:30:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:30:00 - 02/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:30:00 - 16:30:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:30:00 - 02/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:30:00 - 16:30:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KÖKEZ 3149.,MERKEZ KÖKEZ 3158.,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3158. Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. YAZIR Cd bölgelerinde 02/10/2026 09:30:00 - 02/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:30:00 - 16:30:00

-

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KÖKEZ 3141,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3146 Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. YAHYA KEMAL Cd,MERKEZ KÖKEZ YAHYA KEMAL,MERKEZ MERKEZ 3140 bölgelerinde 02/10/2026 09:30:00 - 02/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 09:00:00 - 13:00:00

-

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ÇAKALLIK;ANTALYA,SERİK,. ..,MERKEZ AŞAĞIKOCAYATAK,MERKEZ AŞAĞIKOCAYATAK Mah.,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK AKKUYU KÜMESİ,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK FEDENLER KÜMESİ,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. AKKUYU KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. ALAMERSİN KÜMESİ K.Ev. bölgelerinde 02/10/2026 09:00:00 - 02/10/2026 13:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-02 14:00:00 - 17:00:00

-

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AŞAĞIÇATMA,MERKEZ AŞAĞIÇATMA Mah.,MERKEZ CUMALI,MERKEZ CUMALI Mah.,MERKEZ EMİNCELER,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 22,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 29,MERKEZ MERKEZ 2177,MERKEZ MERKEZ 2180,MERKEZ MERKEZ Mah. 2178 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. 2188 Sk.,MERKEZ ORTA 1285,MERKEZ ORTA 1286,MERKEZ ORTA Mah. CUMALI 47 Sk.,MERKEZ ORTA Mah. CUMALI 64,MERKEZ ÇANDIR Mah. CANKARA Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 35 bölgelerinde 02/10/2026 14:00:00 - 02/10/2026 17:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:12:00 - 16:30:00

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Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. AKÇAPINAR 16,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. SARIKAVAK,MERKEZ GEBİZ ABDILLAR,MERKEZ GEBİZ KAZIM KARABEKİR,MERKEZ GEBİZ Mah. ABDILLAR K.Ev.,MERKEZ GEBİZ Mah. HÜRRİYET Cd,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. HACIOSMANLAR 1,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. ÇAMKÖY Sk.,MERKEZ HACIOSMANLAR SARIKAVAK,MERKEZ HACIOSMANLAR ÇAMKÖY bölgelerinde 03/10/2026 09:12:00 - 03/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:30:00 - 16:30:00

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Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KÖKEZ 3149.,MERKEZ KÖKEZ 3158.,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3158. Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. YAZIR Cd bölgelerinde 03/10/2026 09:30:00 - 03/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:30:00 - 16:30:00

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Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KÖKEZ 3141,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3146 Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. YAHYA KEMAL Cd,MERKEZ KÖKEZ YAHYA KEMAL,MERKEZ MERKEZ 3140 bölgelerinde 03/10/2026 09:30:00 - 03/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:30:00 - 16:30:00

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Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR CİRİT BELENİ,MERKEZ ÇANDIR Mah. CİRİT BELENİ Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. TOSUN Sk.,MERKEZ ÇANDIR ÜÇTEPE bölgelerinde 03/10/2026 09:30:00 - 03/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:00:00 - 16:00:00

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Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ALACAMİ,MERKEZ ALACAMİ Mah.,MERKEZ BİLGİNLER,MERKEZ ETLER,MERKEZ ETLER Mah. GÖLCÜK Sk.,MERKEZ ETLER Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ GÖKÇEPINAR,MERKEZ KUŞLAR CAKALLAR SK.,MERKEZ KUŞLAR Mah. KUŞLAR 4,MERKEZ PINARCIK Mah. ORTA,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 16 bölgelerinde 03/10/2026 09:00:00 - 03/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-03 09:30:00 - 16:30:00

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Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,AKBAŞ Mah.,MERKEZ AKBAŞ KELMEN,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 11,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 76 bölgelerinde 03/10/2026 09:30:00 - 03/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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