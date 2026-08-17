Kore yarımadasını bölen Askeri Sınır Hattı’nı (MDL) geçen Kuzey Koreli askerler, Güney Kore ordusunun açtığı uyarı ateşi sonrası geri çekildi.

Yonhap haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz hafta doğu cephe bölgesinde devriye gezen bir grup Kuzey Kore askeri, iki ülke arasındaki sınırı simgeleyen MDL’yi kısa süreliğine geçti.

UYARI ATIŞININ ARDINDAN GERİ ÇEKİLDİLER

Güney Kore angajman kuralları gereği, sınıra yaklaşan Kuzey Kore birliklerine öncelikle sesli uyarı anonsu yapıldı. Askerlerin sınırı ihlal etmeyi sürdürmesi üzerine Güney Kore birlikleri tarafından uyarı ateşi açıldı. Uyarı atışlarının ardından Kuzey Kore askerleri kendi taraflarına geri dönerken, bölgede ek bir olağanüstü hareketlilik bildirilmedi.

Kore sınırında sıcak temas: Kuzey Kore askerleri sınırı ihlal etti, Güney Kore ateş açtı

2026’NIN İLK SINIR İHLALİ

Bu olay, 2026 yılı içerisinde Kuzey Kore askerlerinin gerçekleştirdiği ve Güney Kore’nin ateşle karşılık verdiği ilk sınır ihlali oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca Kuzey Kore birlikleri sınır hattını toplam 17 kez ihlal etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 2023 sonunda iki ülke ilişkilerini "iki düşman devlet" olarak tanımlamasından bu yana, Pyongyang yönetiminin sınır hattındaki askeri tahkimat ve devriye faaliyetlerini artırdığı biliniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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