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Ekonomi

Araba almak isteyen de kiralamak isteyen de hesap yapıyor! Fiyatlar dikkat çekti

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Araba almak isteyen de kiralamak isteyen de hesap yapıyor! Fiyatlar dikkat çekti

Gurbetçi sezonunda hareketlenmesi beklenen araç kiralama piyasasında işler umulduğu gibi gitmedi. Kırşehir’de sektör temsilcileri, ekonomik şartların gurbetçilerin harcama alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtirken günlük kiralama ücretlerinin 2 bin liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar çıktığını söyledi.

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Kırşehir’de gurbetçi sezonuyla birlikte hareketlenmesi beklenen araç kiralama sektöründe tablo beklendiği gibi olmadı. Yaz döneminde şehirdeki yoğunluğun artacağını düşünen işletmeciler, ekonomik şartların vatandaşların harcama tercihlerine doğrudan yansıdığını söylüyor

Araç kiralama işletmeciliği yapan Nurettin Aktaş, gurbetçi sezonunda bekledikleri yoğunluğu bu yıl göremediklerini ifade etti.

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ARAÇ KİRALAMA 3500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Aktaş, "Gurbetçi yoğunluğu ekonomiden dolayı düşüşte. Şu an tam istediğimiz işi yapamadık. Fiyatlarımız günlük 2 bin liradan başlıyor, aracın modeline ve özelliklerine göre 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Burada araç önemli hale geliyor" dedi.

Araba almak isteyen de kiralamak isteyen de hesap yapıyor! Fiyatlar dikkat çekti
Başlık ResmiAraba almak isteyen de kiralamak isteyen de hesap yapıyor! Fiyatlar dikkat çekti

FİYATTA ANLAŞAMIYORLAR

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yüksek olmasının vatandaşları satın almak yerine kiralamaya yönelttiğini söyleyen Aktaş, "Sıfır araçlarda ve ikinci el araçlarda fiyatların yüksek olması insanları kiralamaya yöneltti. İnsanlar satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bizler de ekonomiden dolayı fiyatlarımızı sabitledik" diye konuştu.

Araba almak isteyen de kiralamak isteyen de hesap yapıyor! Fiyatlar dikkat çekti
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Kırşehir'e gelen ve araç kiralamak isteyen Musa Şafak İnce ise fiyatların bütçelerini zorladığını belirtti. Şehre geldiklerini ve köye gitmek için araç kiralamak istediklerini söyleyen İnce, "Şehrimize geldik, köye gideceğiz. Araç kiralamak istiyoruz. Fiyatta anlaşamıyoruz. Evet, araçlar güzel fakat bizim de bütçemizi zorluyor" ifadelerini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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