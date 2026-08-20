Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddialara göre 6 aydır mahalleliye uyku uyutmayan şahsı yakalamak için mahallelinin gece nöbeti sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde iddialara göre yaklaşık 6 aydır gece saatlerinde mahallede bulunan evlere taş atıp lazer tutarak mahalleliyi canından bezdiren şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

6 aydır mahallenin kâbusu oldu! 'Gulyabani' nöbeti devam ediyor

MAHALLELİ NÖBETTE

Mahalleli kendi imkanları ile gece saatlerinde nöbet tutarken, Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani karakterini aratmayan şahıs ise evlere taş atıp camlara ve vatandaşa lazer tutarak rahatsızlık verdikten sonra kaçıyor.

Görüntüde; mahalle sakinlerinin sokakta nöbet tutması ve polis ekibinin bölgede dolaştığı anlar yer alıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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