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Medya, Türkiye'yi merkeze aldı: İsrail’de ‘savaş’ sesleri

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Medya, Türkiye'yi merkeze aldı: İsrail’de ‘savaş’ sesleri

Ekim ayındaki seçim öncesi kendine yeni bir düşman arayan Netanyahu’nun, Ebu Zuhur’a saldırısı İsrail’de geniş yankı buldu. Saldırı ile Ankara’ya mesaj verildiğini savunan basın, çatışma riskinin arttığına dikkat çekti. Kanal 13’e konuşan bir ordu yetkilisi ise “İhtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla savaş” uyarısını yaptı.

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İsrail basını, Suriye’nin Ebu Zuhur Havalimanı’na yapılan saldırının ardından peş peşe Türkiye’yi merkeze alan haberler yayımladı. Maariv “İsrail sessizliğini bozdu, Türkiye’yi hedef aldı” başlıklı haberinde “Suriye’de kritik noktadaki askerî havalimanı Türkiye sınırına yakın mesafede bulunuyor. Bölgede Türk kuvvetlerinin olduğu düşünülüyor. Son dönemde Ankara-Şam hattındaki ikili ilişkiler düşünüldüğünde İsrail’in artık bir hamle yapması gerekiyordu” iddiasında bulundu.

İsrail televizyonu Kanal 13 “Türkiye ile çatışma riskini göze aldık” başlıklı haberinde “Şam, uyarılarımızı görmezden geldi ve Türk kuvvetleri orada konuşlanacaktı. Buna izin veremezdik” ifadelerini kullandı.

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Kanala konuşan İsrail ordusundan bir yetkili “İhtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla açık bir savaş olur. Ancak bu hamleyle çatışma riskini göze almış gibi duruyoruz” dedi.

Medya, Türkiye'yi merkeze aldı: İsrail’de ‘savaş’ sesleri
Başlık ResmiMedya, Türkiye'yi merkeze aldı: İsrail’de ‘savaş’ sesleri

İsrail iç siyaseti, bölgesel askerî gelişmeler ve Türkiye ile olan ilişkiler üzerine sık sık analizler yayımlayan Srugim sitesi “Sorumluluğu üstlendik: Türkiye’ye alışılmadık mesaj” başlıklı haberinde “Suriye’ye yapılan saldırının zamanlaması önemli. Çünkü Türk heyeti bu üsse dair yeniden inşa çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta bölgeye gelmişti.

İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının genişlemesinden ve bunun ilerleyen dönemlerde hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve diğer askerî teçhizatın konuşlandırılmasını da kapsamasından endişe ediyor. İsrail bu hamleyle Ankara ve Şam’a, Suriye’deki askerî dengenin, hareket özgürlüğünü kısıtlayabilecek şekilde değiştirilmesini kabul etmeyeceği yönünde net bir mesaj iletmeyi amaçladı” yorumunda bulundu.

Medya, Türkiye'yi merkeze aldı: İsrail’de ‘savaş’ sesleri
Başlık ResmiMedya, Türkiye'yi merkeze aldı: İsrail’de ‘savaş’ sesleri
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SKANDAL PAYLAŞIM

Öte yandan İsrail Başbakanlığının resmî X hesabından Türkiye’yi hedef alan dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. “İsrail ve Suriye, güvenlik meselelerinde bir statüko üzerinde anlaşmıştı; Suriye, Türk birliklerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlandırılmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etme eşiğine gelmişti. İsrail, bu tür bir konuşlandırmanın İsrail’in güvenliğine tehdit oluşturacağı konusunda Suriye’yi defalarca uyarmıştı. Suriye bu uyarıları görmezden gelmeyi seçti. İsrail, güvenliğine yönelik tehditleri tolere etmeyecek ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılayacaktır” ifadeleri kullanılarak saldırı meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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