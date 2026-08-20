Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın; bölgesel gelişmelerin yanı sıra barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele almak üzere İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı’nın ardından Mısır’ın da katılacağı yeni bir zirvenin İstanbul’da yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. İki bakan, son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamlı şekilde ele aldı. Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrarın desteklenmesine yönelik girişimler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme, Ankara ile İslamabad arasında bölgesel meseleler konusunda sürdürülen yakın diplomatik koordinasyonun yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

Dört ülkenin dışişleri bakanları Kahire’de bir araya gelmişti.

TOPLANTI İÇİN DAVET

Bakan Fidan, Dar’ı Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla bu ay içerisinde İstanbul’da düzenlenecek Bölgesel Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre daveti kabul eden Dar, zirveye katılacağını teyit etti. Dört ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek toplantının, son gelişmelerin değerlendirilmesi ve barış ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların ele alınacağı önemli bir diplomatik platform olması bekleniyor.

İstanbul'da dörtlü masa kuruluyor! Mekke İttifakı +1 ile Boğaz'da buluşuyor

SON GELİŞMELER MASADA

Toplantının, bölgedeki gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi açısından önem taşıması bekleniyor. Zirvede Orta Doğu’daki güvenlik ve istikrarın yanı sıra çatışmaların önlenmesi, diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi ve ortak girişimlerin ele alınması öngörülüyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan buluşma, Ankara’nın diplomasi trafiğinde İstanbul’u önemli bir merkez olarak konumlandırdığını da ortaya koyuyor.

EN SON KAHİRE’DE TOPLANMIŞLARDI

Dört ülkenin dışişleri bakanları, son olarak bölgesel iş birliği ve istikrarı güçlendirmek amacıyla Kahire’de bir araya gelmişti. Hakan Fidan’ın da katıldığı stratejik zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, ABD ile İran arasında imzalanan “İslamabad Mutabakat Muhtırası” memnuniyetle karşılanırken; Orta Doğu’da kalıcı barışın anahtarının 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması olduğu güçlü bir şekilde vurgulanmıştı.

İstanbul'da dörtlü masa kuruluyor! Mekke İttifakı +1 ile Boğaz'da buluşuyor

MEKKE ANLAŞMASI’NA YENİ ORTAK

Zirvenin Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalandığı belirtilen üçlü karşılıklı savunma anlaşmasının ardından yapılacak olması dikkat çekti. “Mekke Anlaşması” olarak da anılan bu savunma ittifakına Mısır’ın da dahil olacağı ifade ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası