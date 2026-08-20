Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul'da dörtlü masa kuruluyor! Mekke İttifakı +1 ile Boğaz'da buluşuyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın; bölgesel gelişmelerin yanı sıra barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele almak üzere İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke İttifakı’nın ardından Mısır’ın da katılacağı yeni bir zirvenin İstanbul’da yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. İki bakan, son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamlı şekilde ele aldı. Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrarın desteklenmesine yönelik girişimler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme, Ankara ile İslamabad arasında bölgesel meseleler konusunda sürdürülen yakın diplomatik koordinasyonun yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

Dört ülkenin dışişleri bakanları Kahire’de bir araya gelmişti.
Başlık ResmiDört ülkenin dışişleri bakanları Kahire’de bir araya gelmişti.

TOPLANTI İÇİN DAVET

Bakan Fidan, Dar’ı Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla bu ay içerisinde İstanbul’da düzenlenecek Bölgesel Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre daveti kabul eden Dar, zirveye katılacağını teyit etti. Dört ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek toplantının, son gelişmelerin değerlendirilmesi ve barış ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların ele alınacağı önemli bir diplomatik platform olması bekleniyor.

İstanbul'da dörtlü masa kuruluyor! Mekke İttifakı +1 ile Boğaz'da buluşuyor
Başlık Resmiİstanbul'da dörtlü masa kuruluyor! Mekke İttifakı +1 ile Boğaz'da buluşuyor

SON GELİŞMELER MASADA

Toplantının, bölgedeki gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi açısından önem taşıması bekleniyor. Zirvede Orta Doğu’daki güvenlik ve istikrarın yanı sıra çatışmaların önlenmesi, diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi ve ortak girişimlerin ele alınması öngörülüyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan buluşma, Ankara’nın diplomasi trafiğinde İstanbul’u önemli bir merkez olarak konumlandırdığını da ortaya koyuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
MSB’den Mekke İttifakı açıklaması: Kurul yılda iki defa toplanacak, ilk sekretarya Pakistan’a
GÜNDEM

MSB’den Mekke İttifakı açıklaması: Kurul yılda iki defa toplanacak, ilk sekretarya Pakistan’a

EN SON KAHİRE’DE TOPLANMIŞLARDI

Dört ülkenin dışişleri bakanları, son olarak bölgesel iş birliği ve istikrarı güçlendirmek amacıyla Kahire’de bir araya gelmişti. Hakan Fidan’ın da katıldığı stratejik zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, ABD ile İran arasında imzalanan “İslamabad Mutabakat Muhtırası” memnuniyetle karşılanırken; Orta Doğu’da kalıcı barışın anahtarının 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması olduğu güçlü bir şekilde vurgulanmıştı.

İstanbul'da dörtlü masa kuruluyor! Mekke İttifakı +1 ile Boğaz'da buluşuyor
Başlık Resmiİstanbul'da dörtlü masa kuruluyor! Mekke İttifakı +1 ile Boğaz'da buluşuyor

MEKKE ANLAŞMASI’NA YENİ ORTAK

Zirvenin Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalandığı belirtilen üçlü karşılıklı savunma anlaşmasının ardından yapılacak olması dikkat çekti. “Mekke Anlaşması” olarak da anılan bu savunma ittifakına Mısır’ın da dahil olacağı ifade ediliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ÖZEL │ Süper Lig’in eski yıldızı Chibuike'den Okan Buruk itirafı: Takım arkadaşıma söylemiştim!
Süper Lig’in eski yıldızından Okan Buruk itirafı
Kaydet
BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?
BİM 21, 25 ve 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
Kaydet
Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.