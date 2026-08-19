Doğanın Kanunu neden final yapıyor? Final tarihi ve bölümü belli oldu
Doğanın Kanunu dizisinin final kararı yeni bölümü bekleyen izleyicilerin gündemine geldi. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yapımın final bölümü için geri sayım sürerken "Doğanın Kanunu neden final yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek?" soruları araştırılıyor.
Star TV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Doğanın Kanunu, yaz sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte yeni sezon öncesinde durumu merak edilen yapımlardan biri oldu. Doğa ile Yaman'ın geçmişten gelen hesaplaşmasını konu alan dizinin geleceğine ilişkin kulislerden gelen final haberi sonrası gözler yayın takvimine çevrildi. İşte Doğanın Kanunu final bölümü ve dizinin ekran yolculuğuna ilişkin son bilgiler...
DOĞANIN KANUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu final yapıyor. Ancak dizinin neden final yapacağı konusunda Star TV veya yapım şirketi tarafından açıklama gelmedi. Televizyon kulislerine yansıyan bilgilere göre yapımın 13. bölümle birlikte tamamlanması planlanıyor.
DOĞANIN KANUNU KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?
Doğanın Kanunu'nun 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği belirtildi. Televizyon kulislerine yansıyan final kararına göre yaz sezonunda başlayan yapım, yeni yayın dönemine geçmeden hikayesini tamamlayacak.
Yayın akışında değişiklik yapılmaması halinde 13. bölümün 2 Eylül 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Star TV'nin resmi sayfasında dizinin yayın günü çarşamba, yayın saati ise 20.00 olarak gösteriliyor. Final bölümüyle birlikte Doğa ve Yaman'ın çiftlikte başlayan yeni karşılaşmasının nasıl sonuçlanacağı da ortaya çıkacak.
DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI
Alperen Duymaz
Özge Yağız
Hakan Yılmaz
Nur Yazar
Seda Türkmen
Hülya Duyar
Onur Berk Aslanoğlu
Bartu Zeytinci
Kübra Balcan
Olcay Yusufoğlu
Aziz Caner
Lara Aslan
Yiğitcan Ergin
Müttalip Müjdeci
DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?
İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra hayat onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirir.
Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris’e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.