1996 yılında üretilen ve Pink Floyd davulcusu Nick Mason'a ait olan McLaren F1 GTR, iki kez ciddi kazaya karışmış olmasına rağmen açık artırmada 34,6 milyon dolara satıldı. Bu sonuç ile McLaren F1 GTR, şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı İngiliz otomobili oldu.

McLaren F1'in koleksiyon otomobili olarak ulaştığı değer bir kez daha gözler önüne serildi. Monterey Car Week kapsamında RM Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılan McLaren F1 GTR, geçmişindeki iki kazaya rağmen tam 34 milyon 655 bin dolar (Yaklaşık 1 milyar 661 milyon TL) karşılığında yeni sahibini buldu.

Bu satış yalnızca bir McLaren F1 için yeni rekor anlamına gelmiyor. Araç aynı zamanda açık artırmada satılan en pahalı İngiliz otomobili unvanını da elde etti. Üstelik daha önce hiçbir McLaren F1'in 30 milyon doların üzerinde bir fiyata satılmamış olması, ortaya çıkan rakamı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

İki kez kaza yapan McLaren F1 GTR rekor fiyata satıldı!

SADECE 9 ADET ÜRETİLEN F1 GTR

Satışa çıkan otomobilin şasi numarası 10R. McLaren tarafından 1996 yılında üretilen araç, yalnızca dokuz adet üretilen F1 GTR'lerden biri.

Otomobil başlangıçta doğrudan yarışmak yerine McLaren tarafından bir tanıtım aracı olarak kullanıldı. 1996 yılının nisan ayında 12 saatlik test sürüşlerine katıldı ve ardından Le Mans 24 Saat yarışı için ön eleme sürecinde piste çıktı.

İki kez kaza yapan McLaren F1 GTR rekor fiyata satıldı!

Her ne kadar gerçek yarışta mücadele etmese de Le Mans hazırlıkları kapsamında piste çıkması, otomobilin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

İki kez kaza yapan McLaren F1 GTR rekor fiyata satıldı!

PİNK FLOYD DAVULCUSU NİCK MASON SATIN ALDI

McLaren'ın tanıtım ve test faaliyetlerinin ardından 10R, doğrudan Nick Mason tarafından satın alındı. Mason'ın otomobil koleksiyonunda Bugatti Type 35, Jaguar D-Type, Porsche 962 ve Ferrari 250 GTO gibi çok özel modeller de bulunuyor. F1 GTR ise bu koleksiyonun en önemli parçalarından biri haline geldi.

Otomobil daha sonra McLaren tarafından yol kullanımına uygun hale getirildi. Bakım ve servis işlemleri ise F1 modelleri konusunda uzmanlığıyla bilinen Lanzante tarafından gerçekleştirildi.

İki kez kaza yapan McLaren F1 GTR rekor fiyata satıldı!

İKİ KEZ KAZA YAPTI

34,6 milyon dolarlık satışın en dikkat çekici taraflarından biri, otomobilin geçmişinde iki ayrı kazanın bulunması. İlk kaza 2009 yılında meydana geldi. Bir gazeteci otomobili kullanırken kontrolü kaybetti ve araç bir buğday tarlasına girdi. Kazanın ardından otomobil Lanzante tarafından yeniden inşa edildi.

İkinci kaza ise 2017 yılında yaşandı. Bu kez direksiyon başında bizzat Nick Mason bulunuyordu. Goodwood Members Meeting etkinliği sırasında yaşanan kazanın ardından F1 GTR bir kez daha kapsamlı şekilde onarıldı. Buna rağmen otomobilin değerinde ciddi bir kayıp yaşanmadı. Tam tersine, açık artırmada elde edilen sonuç F1 GTR'nin koleksiyon dünyasındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İki kez kaza yapan McLaren F1 GTR rekor fiyata satıldı!

MCLAREN F1 NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Standart McLaren F1 modelleri bile son derece nadir ve koleksiyon değeri yüksek otomobiller. F1 GTR ise üretim sayısının çok daha düşük olması ve doğrudan motor sporları geçmişine sahip olması nedeniyle ayrı bir konumda bulunuyor.

İki kez kaza yapan McLaren F1 GTR rekor fiyata satıldı!

McLaren tarafından test ve tanıtım aracı olarak kullanılması, Le Mans ön elemesine çıkması ve ardından Nick Mason'ın koleksiyonuna girmesi, otomobilin tarihini daha da özel hale getiriyor.

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