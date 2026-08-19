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T-Otomobil

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

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Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Türkiye'de ikinci el otomobil denildiğinde birkaç model yıllardır listenin başında yer alıyor. Ancak popüler olmayan her otomobil kötü anlamına gelmiyor. Daha az satan bazı modeller; motoru, konforu, donanımı veya sürüş özellikleriyle güçlü alternatifler sunuyor.

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasında “piyasası var mı?” sorusu çoğu zaman aracın teknik özelliklerinden bile önce geliyor. Toyota Corolla, Renault Clio, Fiat Egea ve Volkswagen Golf gibi modellerin kolay satılması, kullanıcıların güvenini artırıyor.

Ancak bunun tersinden bakıldığında önemli bir fırsat da ortaya çıkıyor. Çok fazla tercih edilmeyen bazı otomobiller, aynı yaş ve kilometredeki popüler rakiplerine göre daha uygun fiyatla bulunabiliyor.

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

HONDA ACCORD

Honda Accord Türkiye'de hiçbir zaman Corolla veya Civic kadar yüksek adetlere ulaşmadı. Ancak geniş iç mekanı, güçlü motorları ve uzun yol karakteriyle özellikle sedan isteyen kullanıcılar için hâlâ dikkat çekici.

2026'da yapılan ikinci el güvenilirlik değerlendirmelerinde de Honda Accord öne çıkan modeller arasında yer aldı.

Dezavantajı ise bazı parçaların popüler modeller kadar kolay bulunmaması ve ikinci el satış süresinin daha uzun olabilmesi. Ayrıca yüksek hacimli motorlardan kaynaklı MTV dezavantajı ve yüksek yakıt maliyetleri ikinci el piyasasını etkiliyor.

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

MAZDA 3

Mazda 3, Türkiye'de düşük satış adetleri nedeniyle çoğu zaman ikinci el listelerinde gözden kaçıyor. Buna karşın atmosferik motorlu versiyonları, sürüş karakteri ve kabin kalitesiyle kendi döneminde güçlü bir alternatif oluşturdu.

Marka Türkiye pazarından çekilse de mevcut servis ve yedek parça ağı az da olsa bulunuyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aracın satın alınmadan önce parça ve servis durumunun bulunduğunuz şehirde araştırılması.

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

SUBARU XV

SUV/crossover isteyen ancak piyasadaki standart seçeneklerden farklı bir otomobil arayanların karşısına Subaru XV çıkıyor.

Dört tekerlekten çekiş altyapısı ve güvenlik odaklı yapısı önemli avantajlar sunarken, az sayıda satılması bakım ve parça konusunda şehirden şehre farklılık oluşturabiliyor.

Ağır bir kronik sorunu bulunmayan model, düzenli bakımlarıyla uzun ömürlü bir araç olabiliyor. 1.6 litrelik atmosferik Boxer motoru çok performanslı olmasa da sakin kullanımda yakıt tüketimi düşük kalabiliyor. Performans istendiğinde ise bu tüketim çok artabilir.

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

TOYOTA AVENSİS

Toyota'nın Türkiye'de uzun süre satışta kalan Avensis'i de "piyasası zayıf ama otomobil olarak güçlü" kategorisinin önemli örneklerinden biri.

Özellikle düzgün bakılmış, atmosferik motorlu ve geçmişi belgelenebilir örnekleri değerlendirilirken ikinci el piyasa hızından ziyade aracın gerçek mekanik durumu öne çıkarılmalı.

D segment modelin, Toyota Corolla kadar büyük bir ikinci el piyasası yok. Gösterişten uzak bir tasarıma sahip olan araç, özellikle benzinli modellerin süspansiyon, konfor ve geniş iç hacmiyle beğeni topluyor.

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

VOLVO S60

Volvo S60 da premium sedan tarafında ilginç bir alternatif. Popülerliği Alman rakipleri kadar yüksek olmasa da güvenlik, konfor ve kabin kalitesi arayanlar için cazip olabilir.

Ancak premium bir otomobil söz konusu olduğu için satın alma fiyatının yanında yedek parça ve bakım maliyetleri de mutlaka hesaba katılmalı.

Düzenli servis geçmişi olan özellikle temiz 2.0 motorlu D3 ve D4 versiyonlar daha çok tavsiye ediliyor.

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