Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller

HONDA ACCORD

Honda Accord Türkiye'de hiçbir zaman Corolla veya Civic kadar yüksek adetlere ulaşmadı. Ancak geniş iç mekanı, güçlü motorları ve uzun yol karakteriyle özellikle sedan isteyen kullanıcılar için hâlâ dikkat çekici.

2026'da yapılan ikinci el güvenilirlik değerlendirmelerinde de Honda Accord öne çıkan modeller arasında yer aldı.

Dezavantajı ise bazı parçaların popüler modeller kadar kolay bulunmaması ve ikinci el satış süresinin daha uzun olabilmesi. Ayrıca yüksek hacimli motorlardan kaynaklı MTV dezavantajı ve yüksek yakıt maliyetleri ikinci el piyasasını etkiliyor.