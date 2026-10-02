Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsöz'ün oynadığı diziler ve kariyeri

Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonunda kadroya dahil olan Cengiz Volkov karakteri, yeni bölüm öncesinde izleyicilerin dikkatini çekti. Karakterin hikayedeki yeri ve Cengiz Volkov'u canlandıran Ali Önsöz'ün yaşı, memleketi ve daha önce rol aldığı diziler araştırılıyor.

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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı ikinci sezonuyla TRT 1 ekranlarına dönerken oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler de gündeme geldi. Yeni sezonda Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadele farklı karakterlerin dahil olmasıyla genişlerken Cengiz Volkov, hikayenin dikkat çeken yeni isimlerinden biri olacak. Ali Önsöz'ün canlandırdığı karakterin özellikle Şerif Furtuna ve Volkov cephesindeki gelişmelerde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ CENGİZ VOLKOV KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ali Önsöz'ün oynadığı Cengiz Volkov, Timur Volkov'un oğlu olarak ikinci sezonda hikayeye dahil oluyor. Moskova'da doğup büyüyen ve eğitimini Londra'da tamamlayan karakter genç bir avukat olarak tanıtılıyor. Dört dil bilen Cengiz, babasının aksine karşısındaki sorunları fiziksel güç kullanarak çözmek yerine hukuk bilgisi, zekası ve insanları analiz etme becerisinden yararlanıyor.

Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsözün oynadığı diziler ve kariyeri

ALİ ÖNSÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2000 yılında Antalya'da doğan Ali Önsöz, oyunculuk kariyerine sahne çalışmalarıyla başladı. Ardından televizyon dizileri ve film projelerinde rol alarak tanınmıştır

ALİ ÖNSÖZ OYNADIĞI DİZİLER

Sana Söz 2021

Darmaduman 2022

Ateş Kuşları 2023-2024

Kuruluş: Osman 2024-2025

A.B.İ 2026

Taşacak Bu Deniz 2026

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