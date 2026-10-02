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Spor

Ferhat Gündoğdu'dan şikayetçi olan Mert Güzenge: Hakemlik camiasını yerle bir etti

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Ferhat Gündoğdu'dan şikayetçi olan Mert Güzenge: Hakemlik camiasını yerle bir etti
Başlık ResmiFerhat Gündoğdu'dan şikayetçi olan Mert Güzenge: Hakemlik camiasını yerle bir etti

Eylül 2025'te kendisinin de aralarında bulunduğu 6 hakemle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şikayetçi olan Mert Güzenge, "Ferhat Gündoğdu, 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi" dedi.

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"Evrakta sahtecilik" ve "mobbing" gibi suçlamalarla başlatılan "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, Eski Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in yanı sıra Üst Klasman Hakemi Yasin Kol ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Ferhat Gündoğdu
Başlık ResmiFerhat Gündoğdu

"GÜNDOĞSU YÜZÜDEN ÇOK BEDELLER ÖDEDİK"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında Eylül 2025'te şikayetçi olan hakemlerden Mert Güzenge, konuyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mert Güzenge
Başlık ResmiMert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile birlikte geçtiğimiz yıl ilk suç duyurusunu yaptıklarını belirten Güzenge, "Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi. Görüyorum ki adalet yerini buluyor" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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