Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, yıllar sonra gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren usta oyuncunun son görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Hokna’nın geçirdiği değişim ve verdiği kilolar dikkat çekti.

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Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi birçok başarılı yapımda rol alan Güven Hokna, Türk televizyonunun sevilen oyuncuları arasında. Ancak oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan karakterlerden biri, Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye Tekin oldu.

Hayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş

Dizide Halil Ergün’ün canlandırdığı Ali Rıza Bey’in eşi Hayriye Hanım karakterine hayat veren Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerle aynı projede rol aldı.

Hayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş

Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sosyal medyada yeniden gündeme gelen yapımlar arasında yer almaya devam ediyor.

YILLAR SONRAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Güven Hokna, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Usta oyuncunun son görüntüleri de kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hokna’nın yıllar içerisinde verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişim dikkat çekti.

Görsel: 2. Sayfa

FIT GÖRÜNTÜSÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Hokna’nın aylar önce paylaştığı görüntüler de takipçilerinin ilgisini çekmişti. Fit görünümü ve enerjik haliyle dikkat çeken oyuncu, tarzıyla da beğeni topladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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