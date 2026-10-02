Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Hayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Hayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş
Başlık ResmiHayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, yıllar sonra gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren usta oyuncunun son görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Hokna’nın geçirdiği değişim ve verdiği kilolar dikkat çekti.

Kaydet
|

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi birçok başarılı yapımda rol alan Güven Hokna, Türk televizyonunun sevilen oyuncuları arasında. Ancak oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan karakterlerden biri, Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye Tekin oldu.

Hayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş
Başlık ResmiHayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş

Dizide Halil Ergün’ün canlandırdığı Ali Rıza Bey’in eşi Hayriye Hanım karakterine hayat veren Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerle aynı projede rol aldı.

Hayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş
Başlık ResmiHayriye Hanım’ı görenler gözlerine inanamadı! Güven Hokna resmen erimiş

Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sosyal medyada yeniden gündeme gelen yapımlar arasında yer almaya devam ediyor.

YILLAR SONRAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Güven Hokna, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Usta oyuncunun son görüntüleri de kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hokna’nın yıllar içerisinde verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişim dikkat çekti.

Görsel: 2. Sayfa
Başlık ResmiGörsel: 2. Sayfa

FIT GÖRÜNTÜSÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Hokna’nın aylar önce paylaştığı görüntüler de takipçilerinin ilgisini çekmişti. Fit görünümü ve enerjik haliyle dikkat çeken oyuncu, tarzıyla da beğeni topladı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.