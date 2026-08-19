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Ekonomi

İnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor

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Batman’ın Gercüş ilçesinde bir çiftçi, internetten görüp merak sardığı safran üretimine başladı. İlk yıl ilk yıl 10 metrekarede yaptığı denemeden yüksek verim alan çiftçi, bu yıl ekim alanını 800 metrekareye çıkardı. Safranın diğer ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla gelir getirdiğini belirten üretici, gelecek yıl bütün arazilerine safran ekeceğini söyledi.

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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Salih Demir, internette gördüğü safran bitkisini merak ederek başladığı deneme ekiminden yüksek verim aldı. İlk yıl 10 metrekarelik küçük bir alanda safran yetiştiren Demir, elde ettiği başarılı sonucun ardından bu yıl üretim alanını 800 metrekareye çıkardı.

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GETİRİSİ 10 KAT DAHA FAZLA

Mevcut fıstık ve üzüm bahçesindeki boş alanları değerlendiren Mehmet Salih Demir, safran ekimi sayesinde aynı araziden üç ayrı ürün geliri elde etmeyi başardı. Safranın işçiliğinin fıstık ve üzüme kıyasla çok daha kolay ve keyifli olduğunu belirten üretici, safranın getirisinin ise diğer ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

İnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor
Başlık Resmiİnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor

"GETİRİSİ YÜKSEK, İŞÇİLİĞİ AZ"

Poyraz köyünü ziyaret eden Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay ve ziraat mühendisleri, safran üretimi yapan çiftçi Mehmet Salih Demir'i arazisinde incelemelerde bulunarak tebrik etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alternatif ürün yetiştiriciliği yapan üreticilere teknik ve birikim anlamında ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

İnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor
Başlık Resmiİnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor

Gercüş İlçe Tarım ve orman Müdürü Kenan Atalay, "Köyümüzde fıstık bağlarının arasında safran bitkisini entegre etmiş bir çiftçimizin safran ekimini gerçekleştiriyoruz. Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak geçer. Çok zahmetsiz ve az su isteyen bir bitkidir. Getirisi yüksek, işçiliği de çok azdır. Bakanımızın da belirttiği gibi 'ekmedik bir karış toprak kalmasın' düsturuyla burada hem fıstıklarımızın hem de bağlarımızın arasında safran ekimini gerçekleştirerek birim alandan en yüksek verimi almayı hedefliyoruz" dedi.

İnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor
Başlık Resmiİnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor

"GELECEK SENE BÜTÜN ARAZİLERİME EKECEĞİM"

Çiftçi Mehmet Salih Demir ise şu anda sadece bir fıstık ile üzüm bağları olduğunu belirterek, "Bunun yanında ek olarak safranla uğraşıyorum. Ama şöyle bir gidişatımız olursa fıstık ile üzümleri bırakıp safranı daha geniş bir alana çekmeyi düşünüyorum. Safran fikrini internette bakarak geldi. Geçen sene karar verip denedim. Birazını ektim. Sonra da bu safran çiçeği güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir verim aldım. O kadar vereceğini beklemiyordum. Gelecek sene tarlayı bütünüyle ekeceğim düşündüm. Ve bu sene de karar verdim tabii ki. Bir tarlamı bütün olarak ben ektim. İnşallah gelecek sene bütün diğer arazilerimi ekmeye başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim inşallah. Gercüş'te bir ilk olarak ben yapıyorum bu safranla ilgili tarımı" diye konuştu.

İnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor
Başlık Resmiİnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor
İnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor
Başlık Resmiİnternette görüp denedi, yüksek getiri sonrası tarlasını doldurdu: 10 kat fazla kazandırıyor
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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