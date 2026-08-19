GTA 6'da büyük sızıntı! Resmi tanıtım öncesi oynanış videosu sızdı

Oyun dünyasının çıkışını merakla beklediği GTA 6'nın oynanış videolarının sızdırıldığı iddia ediliyor. Oyunda Red Dead Redemption 2'den bilinen bazı özelliklerin de olacağı belirtildi.

Oyun dünyasının uzun zamandır beklediği GTA 6, resmi oynanış tanıtımı öncesinde büyük bir sızıntı yaşadı. Sosyal medyada yayılan ve eski geliştirme sürümlerine ait olduğu düşünülen görüntülerde, oyunun haritası ve oynanış sistemleri ile alakalı bazı detaylar yer aldı.

Sızdırılan içeriklerin 2023 ya da 2024 senelerindeki geliştirme aşamalarından geldiği iddia ediliyor. Bu sebeple görüntülerdeki mekaniklerin, oyunun final sürümünde aynı biçimde olup almayacağı şimdilik net değil. Fakat paylaşımlar, GTA 6’nın önceki oyunlara kıyasla daha detaylı bazı sistemler içerebileceğine işaret ediyor.

İTİBAR SİSTEMİ GELECEK

İddialara göre oyunda altı yıldızlı aranma seviyesi, yakıt alma, motor aşınması ve otomobil bakımı gibi ayrıntılar olacak. Ayrıca Red Dead Redemption 2’yi hatırlatan bir itibar sisteminden ve büyük silahların karakter üstünde değil, araç bagajlarında taşınacağı bir sistemden söz ediliyor.

Sürüş dinamiklerinin ise bazı açılardan GTA 4 hissiyatına yakın olacağı kaydediliyor. Oyunun hikâyesi, Jason ve Lucia karakterlerinin Leonida eyaletinde büyük bir suç komplosunun içerisinde ilerleyen serüveni etrafında biçimlenecek.

GÖRÜNTÜLER X'TE DOLAŞIYOR

Take-Two’nun sızıntıların yayılmasını önlemek amacıyla bazı paylaşımları kaldırmaya başladığı öğrenildi. Buna karşın görüntülerin bir kısmı X platformundaki paylaşımlar üstünde dolaşımda kalmaya devam ediyor.

GTA 6’nın ilk resmi oynanış görüntülerinin 27 Ağustos’ta önce Netflix’te, sonrasında Rockstar Games’in YouTube kanalı ve resmi internet sitesinde yayımlanması planlanıyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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