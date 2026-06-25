Oyun dünyasının uzun zamandır meraklanan beklenen oyunu Grand Theft Auto VI, gece yarısından itibaren ön siparişe açıldı. Standart ve Ultimate Edition olarak çıkan oyunun fiyatları da belli oldu.

Rockstar Games’in yıllardır konuşulan ve merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için ön sipariş dönemi resmen başladı.

Oyun Standart ve daha fazla içeriğe sahip olan Ultimate Edition olmak üzere iki sürümle gelecek.

FİYATLARI BELLİ OLDU

GTA 6’nın standart versiyonu 79,99 dolardan, Ultimate Edition ise 99,99 dolarlık fiyat etiketiyle satılacak.

Oyunun Türkiye fiyatları da belli oldu. Standart versiyon 3.999 TL'ye, Ultimate Edition versiyonu ise fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı.

Ultimate Edition versiyonu kullanıcılara lüks araçlar, silahlar, özel kıyafetler kazandırırken, oyun içinde de özel içeriklere ulaşma imkanı sağlıyor.

ÖN SİPARİŞE ÖZEL VİCE CİTY

Rockstar Games, ön siparişle kullanıcıların "Vintage Vice City Pack" adlı bonus bir pakete sahip olacağını duyurdu. Ayrıca ön yükleme imkanı da sağlanacak. Ön yükleme oyun piyasaya çıktığında diğer oyuncular indirme ve yükleme işlemiyle uğraşırken sizin indirmenize gerek kalmadan direk oynamanızı sağlıyor.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için piyasaya çıkacak. PC sürümü ise daha ilerleyen sürede çıkacak. Ön yükleme ise 12 Kasım itibariyle sunulacak.

Rockstar Games, koleksiyoncular için önemli bir konu olan mağazalarda satılan fiziksel kutulu oyunların içinde artık disk yer alamayacak. Bunun yerine dijital bir indirme kodu çıkacak.



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