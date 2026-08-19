Algida’nın boykottan kaçış yolu sızdı! Yerli kılıfıyla piyasaya yeni markalar sunmuş.... Oktay Saral'dan sert tepki: 'Hakikat gizlenemez'

Magnum Dondurma A.Ş çatısı altında yer alan Algida’nın boykottan sıyrılmak için ‘yerli marka’ adı altında piyasaya yeni ürünler sunduğu ortaya çıktı. Oando, Bizim Usta, Balbadem gibi markalarla kendini kamufle eden markaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, tepki gösterdi. Saral “Milletimiz artık ambalaja değil, arkasındaki yapıya bakıyor. Zulmün üzerini hangi isimle, hangi markayla örterseniz örtün; hakikat gizlenmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ünlü gıda markasının oyununu sosyal medya hesabından gündeme getirdi. Gıda Dedektifi’nin daha önce ortaya çıkardığı veriler üzerinden bir değerlendirme yapan Saral, “Zulüm şekil değiştirir, ambalaj değiştirir, isim değiştirir; fakat zulmeden zihniyet değişmez” diye vurguladı.

Algida’nın boykottan kaçış yolu sızdı! Yerli kılıfıyla piyasaya yeni markalar sunmuş.... Oktay Saraldan sert tepki: Hakikat gizlenemez

YERLİ KILIFIYLA YENİ ÜRÜNLER ÇIKARMIŞ

Saral, Algida’nın boykottan sıyrılmak için yerli ve milli bir görüntü vermeye çalıştığını, farklı isim ve ambalajlarla düşen satışlarını artırmaya çalıştığına dikkat çekti.

Saral, Gıda Dedektifi hesabından yapılan “Birçok şubesinde Algida ile ilgimiz yok deyip insanlara alenen yalan söylemişler. Marka tescili doğrudan Algida'nın şirketi olan Hollanda merkezli Magnum IP Holdings BV üzerine kayıtlı! Buyurun markanın tescil belgesi. Bunlar utanmazlar, bunlar uslanmazlar!” paylaşımını alıntıladı.

Algida’nın boykottan kaçış yolu sızdı! Yerli kılıfıyla piyasaya yeni markalar sunmuş.... Oktay Saraldan sert tepki: Hakikat gizlenemez

"HAKİKAT GİZLENEMEZ"

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin hassasiyetlerini istismar ederek boykottan sıyrılmaya, yerli ve milli bir görüntü vermeye çalışan siyonist yapıların her türlü kamuflajına karşı uyanık olmak zorundayız. Markalar değişebilir, logolar değişebilir, isimler değişebilir; fakat Filistin’de dökülen masumların kanı üzerinden kurulan düzen değişmedikçe mesele değişmez. Milletimiz artık ambalaja değil, arkasındaki yapıya bakıyor. Zulmün üzerini hangi isimle, hangi markayla örterseniz örtün; hakikat gizlenmez.

İsrail’in Gazze’ye karşı saldırıları yıllardır acımasızca devam ederken, İsrail’e destek veren ve İsrail ile ticari ilişkileri olan birçok marka boykot edilmişti. Markaların boykot sonrasında satışları düşmüştü. Bazı markalar düşen satışlarını yeniden yükseltmek adına isimlerini yeni markalar adı altında gizleyerek piyasada kalmaya devam etmişti.

Algida’nın boykottan kaçış yolu sızdı! Yerli kılıfıyla piyasaya yeni markalar sunmuş.... Oktay Saraldan sert tepki: Hakikat gizlenemez

Dünya genelinde ürün dağıtımı yapan, Magnum Dondurma A.Ş çatısı altında yer alan Algida da İsrail ile olan ticari ilişkileri nedeniyle boykot listesinde yer almıştı. Gıda Dedektifi, Unilever çatısı altında faaliyet gösteren markanın, boykottan sıyrılmak için yerli marka algısı yaparak Balbadem Dondurma markası ile satış yaptığını iddia etti.

Sayfanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'de milyonların boykot hassasiyeti sonrasında satışları düşen ve yerli marka algısıyla çıkarttığı ürünleri Gıda Dedektifi tarafından tek tek deşifre edilen Algida'nın yeni bir yerli marka algısını daha ortaya çıkarıyoruz. Daha önce Oando ve Bizim Usta markalarla yerli süsü verip satışlarını arttırmaya çalışan firmanın son olarak Balbadem markasıyla kendini kamufle ettiği anlaşıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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