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Ekonomi

Ekonomi yönetiminin gündemi OVP ve bütçe: 3 yıllık yol haritası şekilleniyor

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Ekonomi yönetiminin gündemi OVP ve bütçe: 3 yıllık yol haritası şekilleniyor

Ekonomi yönetimi, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık rotasını çizecek Orta Vadeli Program (OVP) ve 2027 yılı merkezî yönetim bütçe çalışmalarına yoğunlaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, 2027-2029 dönemini kapsayacak şekilde 3 yıllık perspektifle hazırlanacak OVP’ye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmalar kapsamında program dönemine ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat gibi makroekonomik büyüklükler belirlenirken, kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çiziliyor.

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Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan OVP ile kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncelleniyor.

Ekonomi yönetiminin gündemi OVP ve bütçe: 3 yıllık yol haritası şekilleniyor
Başlık ResmiEkonomi yönetiminin gündemi OVP ve bütçe: 3 yıllık yol haritası şekilleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Eylülün ilk haftası güncellenmiş OVP’yi toplumumuzla inşallah paylaşacağız. Temel önceliğimiz, elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek” demişti.

Ekonomi yönetiminin gündemi OVP ve bütçe: 3 yıllık yol haritası şekilleniyor
Başlık ResmiEkonomi yönetiminin gündemi OVP ve bütçe: 3 yıllık yol haritası şekilleniyor
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OVP çalışmalarıyla birlikte 2027’ye ilişkin merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi çalışmaları da hız kazandı. Programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim’e kadar TBMM’ye sunulacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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