KOAH hastalığını bir kenara bırakarak Bursa’daki orman yangınını söndürmek için var gücüyle mücadele eden 65 yaşındaki Hanife Tiryaki, duygulandırdı. Gösterdiği özveri sonrasında teşekkür için itfaiye amiri Fatih Kılıç tarafından kapısı çalınan Tiryaki “Ormanların yandığını görünce dayanamadım. İtfaiye ekipleri Hızır gibi yetişti” dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Fethiye Köyü'nde geçtiğimiz gün anızda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormana sıçradı. Alevleri gören 65 yaşındaki Hanife Tiryaki, KOAH hastası olmasına rağmen yangını söndürmek için alevlere koştu.

65 yaşındaki kadından yürek ısıtan hareket! Hastalığını unuttu, alevlere koştu: Ormanın yandığını görünce dayanamadım

Hanife Tiryaki’nin yardımına kısa sürede Büyükşehir itfaiye ekipleri yetişti. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozerle müdahale edilirken, ormana sıçraması da önlendi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

65 yaşındaki kadından yürek ısıtan hareket! Hastalığını unuttu, alevlere koştu: Ormanın yandığını görünce dayanamadım

TEŞEKKÜR İÇİN ZİYARET ETTİ

KOAH hastası olmasına rağmen hastalığını bir kenara bırakarak alevleri söndürmek için mücadele eden Hanife Tiryaki’yi ziyaret eden itfaiye amiri Fatih Kılıç, teşekkür etti. Kapıyı açtığında karşısında itfaiye amiri Fatih Kılıç'ı gören Hanife Teyze, onu sarılarak karşıladı, duygu dolu anlar yaşandı.

65 yaşındaki kadından yürek ısıtan hareket! Hastalığını unuttu, alevlere koştu: Ormanın yandığını görünce dayanamadım

“YANGINI GÖRÜNCE DAYANAMADIM”

Hanife Tiryaki, o anları şöyle anlattı:

Ormanların yandığını görünce dayanamadım. Ben KOAH hastasıyım ama ne yapayım, öyle yangını görünce dayanamadım. Hastalığımı unuttum, var gücümle müdahale ettim. İtfaiye ekipleri Hızır gibi yetişti.

65 yaşındaki kadından yürek ısıtan hareket! Hastalığını unuttu, alevlere koştu: Ormanın yandığını görünce dayanamadım

İtfaiye amirinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Hanife Teyze, "Bizi çocukluğumuzu hatırlattı" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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