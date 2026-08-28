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Ekonomi

4 ilde 896 hektarlık alanda üretilecek: 570 megavatlık yeşil enerji yatırımı yolda

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4 ilde 896 hektarlık alanda üretilecek: 570 megavatlık yeşil enerji yatırımı yolda

Türkiye’de 8 yeni YEKA alanı ilan edildi. Yaklaşık 896 hektarlık sahada 570 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi planlanırken, alanlarda tarım, mera ve orman arazisi bulunmadığı açıklandı.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, haziran ayında Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş ve Elâzığ’da ilan edilen 8 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’nın (YEKA) yaklaşık 896 hektarlık alanı kapsadığını açıkladı.

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Yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan edilen arazilere ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bayraktar, söz konusu sahalarda tarım arazisi, mera ve orman alanı bulunmadığını, toplam kurulu güç kapasitesinin ise yaklaşık 570 megavat olarak öngörüldüğünü kaydetti. Türkiye’nin hâlihazırda toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 79 bin 433 MW ulaşırken, bu rakam toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,8’ini oluşturuyor.

4 ilde 896 hektarlık alanda üretilecek: 570 megavatlık yeşil enerji yatırımı yolda
Başlık Resmi4 ilde 896 hektarlık alanda üretilecek: 570 megavatlık yeşil enerji yatırımı yolda

ALANLAR KORUMA ALTINDA

Yeni YEKA’ların belirlenmesinde saha seçiminin belirli kriterler doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Bayraktar, yer seçimlerinde güneş ve rüzgâr potansiyeli, şebeke bağlantı imkânları ve verimlilik kriterlerinin dikkate alındığını söyledi. Sahaların belirlenmesinde öncelikle ham toprak ve arazi gibi atıl alanların değerlendirildiğini aktaran Bayraktar, tarım, mera ve doğal alanlara ilişkin uygulamalarda ise ilgili mevzuat kapsamında koruma-kullanma dengesinin gözetildiğini ifade etti.

4 ilde 896 hektarlık alanda üretilecek: 570 megavatlık yeşil enerji yatırımı yolda
Başlık Resmi4 ilde 896 hektarlık alanda üretilecek: 570 megavatlık yeşil enerji yatırımı yolda

KISITLAR DÖNEMSEL

Yenilenebilir enerji yatırımlarının şebekeye entegrasyonuna dair de bilgi veren Bakan Bayraktar, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından bazı bölgelerde uygulanan yeni bağlantılara ilişkin kapasite kısıtlarının Türkiye genelini kapsayan mutlak bir durum oluşturmadığını belirtti. Bu kısıtların tamamen bölgesel ve dönemsel nitelikte olduğunu aktaran Bayraktar, YEKA alanlarının belirlenmesinde mevcut ve planlanan iletim altyapısı ile bağlantı imkânlarının dikkate alındığını, yatırımların sisteme sağlıklı şekilde dâhil edilebilmesi amacıyla iletim altyapısını güçlendirme çalışmalarının TEİAŞ tarafından aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.

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