Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bir hanenin ihtiyacını karşılayacak: Evlerin çatılarına mini rüzgârgülleri geliyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bir hanenin ihtiyacını karşılayacak: Evlerin çatılarına mini rüzgârgülleri geliyor
Fotoğraf Başlığı Bir hanenin ihtiyacını karşılayacak: Evlerin çatılarına mini rüzgârgülleri geliyor

ORGE Enerji, binaların çatılarında kullanılabilecek mini rüzgâr türbinlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, 2026’nın ilk yarısında 2 milyar TL’ye yaklaşan yeni sözleşme ile büyümesini sürdürürken, seçim öncesi kamu yatırımlarındaki hareketlilikten de yeni iş fırsatları bekliyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

ORGE Enerji, büyük rüzgâr santrallerindeki türbinlerin küçük ölçekli versiyonlarını binaların çatılarında ve rüzgârlı alanlarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. ORGE Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, farklı kullanım alanlarına göre çeşitli modeller geliştirdiklerini belirterek “Bir restoranın terasına konulabilecek tip de var, bir binanın üzerine konulabilecek daha büyük tipleri de var” diye konuştu.

Mini rüzgâr türbinlerinin güneş enerjisi ve depolama sistemleriyle birlikte daha verimli kullanılabileceğine dikkat çeken Gündüz “Solar gece yok, rüzgâr ise hiç durmuyor. Gündüz güneşten, gece rüzgârdan aldığınız elektriği depolayabiliyorsunuz. Bir yazlığınız olduğunu düşünün. Çatısına rüzgârgülü, yine çatısına solar panel, yanına elektrikli araç ve şarj istasyonu koyduğunuz bir modeli kombine edebilirsiniz. Tüketiminize bağlı olarak şebekeye hiç bağlanmadan günlük yaşantınızı sürdürebilecek kadar enerjiyi temin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bir hanenin ihtiyacını karşılayacak: Evlerin çatılarına mini rüzgârgülleri geliyor
Başlık ResmiBir hanenin ihtiyacını karşılayacak: Evlerin çatılarına mini rüzgârgülleri geliyor
ÖNERİLEN HABERLER
Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek: Tlos, yenilenebilir enerji uygulamalarına örnek olacak
KÜLTÜR - SANAT

Gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretecek: Tlos, yenilenebilir enerji uygulamalarına örnek olacak

Esas faaliyetlerinin elektrik taahhüt işleri olduğunu belirten Gündüz, mevcut durumda tamamlanma aşamasındakiler dâhil 15’i aşkın projede çalışmalarını sürdürdüklerini; İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de devam eden metro projelerine ek olarak havalimanları, lojistik/depolama projeleri, hangar binaları, hastane ve oteller gibi farklı segmentlerde üstyapı işlerine devam ettiklerinin altını çizdi.

Geçen yılın tamamında yaklaşık 1 milyar TL yeni iş aldıklarını dile getiren Gündüz, 2026’nın ilk yarısında ise yeni sözleşmelerin 2 milyar TL’ye yaklaştığını söyledi. Gündüz, ORGE’nin şirket değerini halka arzdan bu yana dolar bazında yaklaşık 10 kat artarak yaklaşık 200 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kurulu güç 126 bin 476 megavata ulaştı! Elektrikte yenilenebilir enerji payı yüzde 62,8’e yükseldi
EKONOMİ

Kurulu güç 126 bin 476 megavata ulaştı! Elektrikte yenilenebilir enerji payı yüzde 62,8’e yükseldi

DEVLER LİGİNDE

Öte yandan ORGE Enerji, TIME dergisi ve Statista tarafından ilk kez hazırlanan “World’s Growth Leaders 2026” araştırmasında dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında 55’inci sırada yer aldı. “Kamu Hizmetleri (Utilities)” kategorisinde dünya üçüncüsü ve listeye giren tek Türk şirketi olduklarını belirten Nevhan Gündüz, başarının çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve yatırımcıların ORGE’ye duyduğu güvenin ortak sonucu olduğunu söyledi.

SEÇİM YATIRIMLARI HAREKETLENDİREBİLİR

Seçimlere yaklaşık 1-1,5 yıllık dönem kaldığını hatırlatan Gündüz, seçim öncesinde halka doğrudan temas eden kamu yatırımlarında hareketlilik yaşandığını söyledi. Metro, hastane ve havalimanı gibi projelerde görev alan ORGE için bunun yeni iş fırsatları anlamına geldiğini belirten Gündüz “Önümüzdeki dönemin şirket için daha hareketli olacağını düşünüyorum” dedi.

Nevhan Gündüz, yapay zekâ kullanımındaki artışla birlikte veri merkezlerine olan ihtiyacın da arttığına dikkat çekerek “Veri merkezi konusunda Türkiye’de en hazır şirketlerden biriyiz. İki tane yaptık, tamamladık ve iş bitirme belgelerimizi aldık. Türkiye’deki veri merkezi projelerini yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
İsrail, Türkiye ile anlaşmaya çalışıyor
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
MSB: Fesih kararını memnuniyetle karşıladık
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
Oppong bitti, Puerta sırada!
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek
TEKKE İSTİFA ETTİ
TEKKE İSTİFA ETTİ
"Bu skoru kabul edemem" dedi ve bıraktı
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
Uyuyan dev uyanıyor...
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
Kırtasiyelerde alışveriş anlayışı değişiyor
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
Sosyal medya yargısına son!
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
Trabzonspor 9 kişi kaldı, Avrupa Ligi'ne veda etti
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
Netanyahu ve Ben-Gvir birbirine girdi
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
Kartal, Avrupa'ya geri döndü
"TOPRAK KABUL ETMESİN"
Binlerce kişinin acısında adı vardı...
"TERÖRİSTE AF MAF YOK"
AK Partili vekilden çok net sözler!
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Oosterwolde'nin transferi iptal
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
Trump'tan Kanada'yı çileden çıkaracak hamle
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler
"SÖYLEDİKLERİ UYUŞMUYOR"
Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bu yıl okul çantası 2.500 TL’ye dolacak! Kırtasiyecinin hedefi sezon dışında da iş yapmak
Bu yıl okul çantası 2.500 TL’ye dolacak
Kaydet
Kılıçdaroğlu’ndan ‘dava açın’ emri! Malları götürene af yok
Örgüte talimat: Eşya götürene dava açın
Kaydet
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.