ORGE Enerji, binaların çatılarında kullanılabilecek mini rüzgâr türbinlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, 2026’nın ilk yarısında 2 milyar TL’ye yaklaşan yeni sözleşme ile büyümesini sürdürürken, seçim öncesi kamu yatırımlarındaki hareketlilikten de yeni iş fırsatları bekliyor.

ORGE Enerji, büyük rüzgâr santrallerindeki türbinlerin küçük ölçekli versiyonlarını binaların çatılarında ve rüzgârlı alanlarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. ORGE Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, farklı kullanım alanlarına göre çeşitli modeller geliştirdiklerini belirterek “Bir restoranın terasına konulabilecek tip de var, bir binanın üzerine konulabilecek daha büyük tipleri de var” diye konuştu.

Mini rüzgâr türbinlerinin güneş enerjisi ve depolama sistemleriyle birlikte daha verimli kullanılabileceğine dikkat çeken Gündüz “Solar gece yok, rüzgâr ise hiç durmuyor. Gündüz güneşten, gece rüzgârdan aldığınız elektriği depolayabiliyorsunuz. Bir yazlığınız olduğunu düşünün. Çatısına rüzgârgülü, yine çatısına solar panel, yanına elektrikli araç ve şarj istasyonu koyduğunuz bir modeli kombine edebilirsiniz. Tüketiminize bağlı olarak şebekeye hiç bağlanmadan günlük yaşantınızı sürdürebilecek kadar enerjiyi temin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bir hanenin ihtiyacını karşılayacak: Evlerin çatılarına mini rüzgârgülleri geliyor

Esas faaliyetlerinin elektrik taahhüt işleri olduğunu belirten Gündüz, mevcut durumda tamamlanma aşamasındakiler dâhil 15’i aşkın projede çalışmalarını sürdürdüklerini; İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de devam eden metro projelerine ek olarak havalimanları, lojistik/depolama projeleri, hangar binaları, hastane ve oteller gibi farklı segmentlerde üstyapı işlerine devam ettiklerinin altını çizdi.

Geçen yılın tamamında yaklaşık 1 milyar TL yeni iş aldıklarını dile getiren Gündüz, 2026’nın ilk yarısında ise yeni sözleşmelerin 2 milyar TL’ye yaklaştığını söyledi. Gündüz, ORGE’nin şirket değerini halka arzdan bu yana dolar bazında yaklaşık 10 kat artarak yaklaşık 200 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

DEVLER LİGİNDE

Öte yandan ORGE Enerji, TIME dergisi ve Statista tarafından ilk kez hazırlanan “World’s Growth Leaders 2026” araştırmasında dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında 55’inci sırada yer aldı. “Kamu Hizmetleri (Utilities)” kategorisinde dünya üçüncüsü ve listeye giren tek Türk şirketi olduklarını belirten Nevhan Gündüz, başarının çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve yatırımcıların ORGE’ye duyduğu güvenin ortak sonucu olduğunu söyledi.

SEÇİM YATIRIMLARI HAREKETLENDİREBİLİR

Seçimlere yaklaşık 1-1,5 yıllık dönem kaldığını hatırlatan Gündüz, seçim öncesinde halka doğrudan temas eden kamu yatırımlarında hareketlilik yaşandığını söyledi. Metro, hastane ve havalimanı gibi projelerde görev alan ORGE için bunun yeni iş fırsatları anlamına geldiğini belirten Gündüz “Önümüzdeki dönemin şirket için daha hareketli olacağını düşünüyorum” dedi.

Nevhan Gündüz, yapay zekâ kullanımındaki artışla birlikte veri merkezlerine olan ihtiyacın da arttığına dikkat çekerek “Veri merkezi konusunda Türkiye’de en hazır şirketlerden biriyiz. İki tane yaptık, tamamladık ve iş bitirme belgelerimizi aldık. Türkiye’deki veri merkezi projelerini yakından takip ediyoruz” diye konuştu.



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