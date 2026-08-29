Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Uygulama 1 Temmuz'da başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Uygulama 1 Temmuz'da başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı
Fotoğraf Başlığı Uygulama 1 Temmuz'da başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı

DOA ile 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Türkiye genelinde 1 Temmuz'dan bu yana toplanan ambalajların yaklaşık yüzde 67'sini PET, yüzde 17'sini alüminyum, yüzde 16'sını cam ambalajlar oluşturdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye genelinde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

İçecek ambalajlarının etkin şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA sisteminin 1 Temmuz'da başlayan ulusal entegrasyon süreci devam ediyor.

Vatandaşların iade ettikleri her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazandığı sistem kapsamında bugüne kadar 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

YÜZDE 67'Sİ PET AMBALAJ

Toplanan ambalajların yaklaşık yüzde 67'sini PET, yüzde 17'sini alüminyum, yüzde 16'sını cam ambalajlar oluşturdu. Vatandaşların sisteme ilgisi ve iade ağının genişlemesiyle toplama miktarlarında düzenli artış görülürken, iade noktalarının yaygınlaşmasıyla bu hacmin ilerleyen süreçte daha da artması bekleniyor.

Uygulama 1 Temmuzda başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı
Başlık ResmiUygulama 1 Temmuzda başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı

246 TON KARBON EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

DOA sistemiyle plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının diğer atıklara karışmadan ayrı ve temiz şekilde toplanması sağlanıyor.

Bu sayede yüksek kaliteli ikincil ham madde elde edilirken, doğal kaynak kullanımı ve yeni ham madde ihtiyacı azaltılıyor.

Bugüne kadar geri dönüşüme kazandırılan ambalajlarla yaklaşık 246 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi, 47 bin varil petrol kullanımı engellendi ve 11,4 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Ambalajların doğaya karışmasının ve depolama sahalarına gitmesinin önüne geçilmesiyle çevresel yükün azaltılmasına da katkı sağlanıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU DİJİTAL OLARAK İZLENİYOR

Depozito İade Makinelerine (DİM) teslim edilen DOA logolu ambalajlar, barkod ve sistem bilgileri üzerinden doğrulanarak sayılıyor ve iade işlemi dijital olarak kayıt altına alınıyor.

Makinede doğrulanan ambalajlar sıkıştırıldıktan sonra yetkili saha operatörlerince düzenli olarak toplanıyor.

Uygulama 1 Temmuzda başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı
Başlık ResmiUygulama 1 Temmuzda başlamıştı! DOA ile 130 milyon içecek ambalajı toplandı

DİM'lerde sayılıp doğrulanan ambalajlar, ayrıca sayma ve doğrulama merkezine gönderilmeden doğrudan geri dönüşüm sürecine yönlendiriliyor.

Manuel İade Noktaları ile otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajlar ise sayma ve doğrulama merkezlerinde kontrol ediliyor. Ambalajlar PET, cam ve alüminyum olarak ayrıştırılırken, sisteme uygun olmayanlar ayrılıyor.

Ardından lisanslı geri dönüşüm tesislerine ulaştırılan PET ambalajlar yeniden plastik ham maddesine, cam ambalajlar cam kırığına, alüminyum kutular ise yeniden üretimde kullanılabilecek alüminyum ham maddesine dönüştürülüyor.

Ambalajın piyasaya arzından iadesine, toplanmasından geri dönüşümüne kadar tüm süreç dijital altyapı üzerinden izlenerek kayıt altında tutuluyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
Ayvalık'ta tatilciler adalar arasını yürüyerek geçiyor
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
Turistin ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 33 bin lira kâr etti!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
Fethiye'nin akciğerleri küle döndü
ALTIN KEMERE RAKİP
ALTIN KEMERE RAKİP
Düğünlerin yeni trendi: Fiyatı 1,5 milyon TL
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
Transferde 3 milyon euroluk fark
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
Kuzenini öldürüp müebbet almıştı!
TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI!
TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI!
Trump duyurdu... İmzalar atıldı
İŞTE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR!
İŞTE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR!
81 ilin otomobil yaşı açıklandı
GÜZELLİK MERKEZİNDE SKANDAL!
GÜZELLİK MERKEZİNDE SKANDAL!
14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı
26 KENTE KRİTİK UYARI!
26 KENTE KRİTİK UYARI!
Meteoroloji tek tek paylaştı
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
Belediye başkanını böyle kandırdılar!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM!
Tarih belli oldu, ilk adımı kamu bankaları atacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Palamutta bolluk var! Esnaf satışlardan, vatandaş fiyattan memnun
Palamutta bolluk var! Esnaf satışlardan, vatandaş fiyattan memnun
Kaydet
Nijer'in başkentinde darbe girişimi mi? Devlet televizyonunun yayını kesildi!
Afrika ülkesinde darbe girişimi! Devlet televizyonunun yayını kesildi!
Kaydet
ÖZEL │ Fatih Tekke krizini Trabzonspor’un eski oyuncuları yorumladı: Şampiyonluk için kadro yetersiz
Tekke krizini Trabzon’un eski oyuncuları yorumladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.