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Resmen yayımlandı! Suriye diplomatik pasaportlulara vize muafiyeti... İşte detaylar

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Resmen yayımlandı! Suriye diplomatik pasaportlulara vize muafiyeti... İşte detaylar
Fotoğraf Başlığı Resmen yayımlandı! Suriye diplomatik pasaportlulara vize muafiyeti... İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye yapacakları 90 güne kadar olan turistik seyahatler, görev atamaları ve transit geçişlerde vize muafiyeti resmen sağlandı.

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Ankara-Şam hattındaki diplomatik trafikte yeni bir gelişme yaşandı ve Suriyeli yetkililer için kritik vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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