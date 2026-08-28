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Spor

Chelsea, Lig Kupası'nda 2 golle turladı

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Chelsea, Lig Kupası'nda 2 golle turladı

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, konuk ettiği Luton Town'ı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Sezona deplasmanda 3-2'lik Fulham galibiyetiyle başlayan Chelsea'de, yeni transferler Valentin Barco ve Danny Welbeck'e ilk kez forma veren teknik direktör Xabi Alonso, takımdan ayrılması gündemde olan Arjantinli Enzo Fernandez'i maç kadrosuna almadı.

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Eski Arsenalli futbolcu Jack Wilshere'in 15 günde 4 lig maçı fikstürü nedeniyle kadroda büyük oranda revizeye gittiği Luton Town ise savunmada hemen hemen hiç hata yapmayarak soyunma odasına gol yemeden gitti.

12. dakikada Cole Palmer'ın ceza alanınında üst üste iki şutunda gole izin vermeyen kaleci Keeley, 20. dakikada da Reece James'in ceza yayından vuruşunda son anda topu çeldi.

39. dakikada Barco'nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Estevao'nun yerden vuruşunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Estevao'nun son çizyiye kadar inerek ceza alanına çıkardığı topa Rogers'ın bekletmeden vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Chelsea - Luton Town
Başlık ResmiChelsea - Luton Town

CHELSEA, KİLİDİ WELBECK İLE AÇTI

İlk yarı boyunca yakaladığı tüm pozisyonlardan eli boş dönen Chelsea, ikinci yarıya golle başladı. Gusto'nun sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Welbeck, kafa vuruşuyla yeni takımındaki ilk golünü attı: 1-0.

64. dakikada Chelseali Cole Palmer'ın falsolu şutu direğin üstünden az farkla auta giderken, 3 dakika sonra Luton Town forması giyen Kasey Palmer'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Chelsea, 79. dakikada farkı ikiye çıkardı. Cole Palmer'ın pasıyla sağ taraftan ceza alanına giren Estevao'nun yerden sert şutunda, top savunma oyuncusu Hakeem Odoffin'in müdahalesiyle ağlara gitti: 2-0.

90+2. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Gittens'in yerden sert şutunda, top uzak direkten döndü.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Chelsea, 3. turda Leeds United ile eşleşti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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