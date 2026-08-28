12 Dev Adam'ın Litvanya maçı kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Litvanya yapacağı maçın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında yarın Litvanya'yı konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
FIBA'nın açıklamasına göre, yarın saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Adem Bona, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.
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