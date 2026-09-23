Okul yolunda can verdi! Hindistan'da genç kızın üzerinden vinç geçti

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde üniversite öğrencisi Prerna Neenama, kampüs yakınlarında yürüdüğü sırada bir vincin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

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Korkunç kazanın adresi Ahmedabad’ın Gota bölgesi oldu. Silver Oak Üniversitesi öğrencisi Prerna Neenama, kampüse doğru yürüdüğü sırada arkasından gelen vinçli kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

DURMADAN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, üniversite kampüsüne yaklaşık 200 metre mesafede meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun sol tarafında yürüyen 19 yaşındaki Neenama’ya aracın hızla çarptığı ve ardından durmadan üzerinden geçtiği görüldü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Okul yolunda can verdi! Genç kızın üzerinden vinç geçti

OPERATÖR ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Kazanın ardından vinç operatörü Arun Nishad, aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Okul yolunda can verdi! Genç kızın üzerinden vinç geçti

KISKIVRAK YAKALANDI

Polisin yürüttüğü çalışma sonucu Nishad, Sola bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Bölge sakinleri ise kazanın meydana geldiği yolda yayalar için kaldırım bulunmamasına tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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