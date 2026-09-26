Galatasaray'ın eski yıldızı emekli oldu: Hayalini kurduğum son olmadı!

Ülkemizde Galatasaray, Pendikspor ve Eyüpspor'da forma giyen Fredrik Midtsjö, 16 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 33 yaşındaki Norveçli oyuncu, emeklilik açıklamasında "Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı" ifadelerini kullandı.

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Fredrik Midtsjö, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Yaklaşık iki yıldır forma giyemeyen 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada yaptığı açıklamada sakatlığının etkilerine vurgu yaptı.

"VÜCUDUM BEKLEDİĞİM TEPKİYİ VERMEDİ"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Midtsjö, "Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim. Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi. Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı. Yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, taraftarlara, dostlarıma ve özellikle de iyi günde kötü günde hep yanımda olan aileme teşekkür ederim" mesajını yayınladı.

Fredrik Midtsjö, Galatasaray'da çıktığı 28 maçta 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

TÜRKİYE KARİYERİ

Fredrik Midtsjö, Galatasaray'da 28 maçta görev yaptıktan sonra transfer olduğu Pendikspor'da 27 karşılaşmada forma giydi. Midtsjö, son olarak Eyüpspor'da 9 maçta sahaya çıktı.

Norveçli oyuncu, Eyüpspor'da sakatlık engeline takıldı.

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