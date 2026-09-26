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Sağlık

Hiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı

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Hiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı
Başlık ResmiHiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı

52 yaşındaki Serkan Yalçın’ın kalp damarlarını kontrol ettirmek için yaptırdığı BT anjiyografide akciğerinde 5 santimetrelik kitle tespit edildi. Başlangıçta kistik lezyon olduğu düşünülen kitle, yapılan incelemelerin ardından kapalı yöntemle çıkarılırken, patoloji sonucunda nadir görülen bir tümör olduğu belirlendi.

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Ailesindeki kalp hastalığı öyküsü nedeniyle herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen hastaneye başvuran Serkan Yalçın'a kalp damarlarının değerlendirilmesi amacıyla bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi yapıldı.
Kalp damarlarında ciddi bir soruna rastlanmayan Yalçın'ın akciğerinde yaklaşık 5 santimetrelik kitle görüldü. Başlangıçta kistik lezyon olduğu düşünülen ve bir süre takip edilen kitlenin, daha sonra yapılan PET incelemesinde tümöral aktivite gösterdiği belirlendi.

Bunun üzerine ameliyata alınan Yalçın'ın kitlesi, kapalı yöntemle çıkarıldı. Ameliyat sonrası yapılan incelemede kitlenin nadir görülen inflamatuvar miyofibroblastik tümör olduğu tespit edildi.

Hiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı
Başlık ResmiHiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı

"BU TÜMÖRLE İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Karapınar, 22 yıllık meslek hayatında bu tümörle ilk kez karşılaştığını belirtti.

Karapınar, tümörün diğer akciğer kanserlerinden farklı özellikler taşıdığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hastamızın dünyada çok nadir olan bir tümörü olduğu ortaya çıktı. Bu tümöre teorik olarak daha önce birkaç kez rastlandığını biliyordum ancak biz, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştık. Tümör, bağışıklık sistemi hücreleriyle ilişkili ve çok agresif değil. Diğer akciğer kanserleri gibi vücutta metastaz yapmıyor, yayılım göstermiyor ancak lokal olarak büyüyebiliyor. Bu nedenle tamamen çıkarılması gerekiyor. Aksi halde yeniden büyüyerek, başka sorunlara neden olabilir."

Hiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı
Başlık ResmiHiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı

“ŞU ANDA NÜKS BEKLEMİYORUZ”

Karapınar, hastanın genel sağlık durumunun iyi olması nedeniyle ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanın tedavisi cerrahiydi ve geniş eksizyon uyguladık. Başlangıçta bunu bir kanser cerrahisi gibi düşünerek, geniş bir şekilde rezeke ettik. Şu anda nüks beklemiyoruz ancak hastamızı yine de 6 aylık periyotlarla takip edeceğiz. Hastamız gayet iyi, yürüyor. Diğer şikayetleri geçti. Kan değerleri iyi, filmi gayet iyi. En yakın zamanda taburcu edeceğiz. Kapalı ameliyat yaptığımız için hastanın yaşamında ciddi bir kısıtlılık beklemiyoruz. Birinci aydan itibaren rahatlıkla işine devam edebileceğini düşünüyoruz."

Hasta Serkan Yalçın ailesindeki kalp hastalığı öyküsü nedeniyle 50 yaşını geçtikten sonra kontrol yaptırmak istediğini anlattı.

Hiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı
Başlık ResmiHiçbir şikayeti yoktu… Kontrole gittiğinde fark edildi! Patoloji sonucu şaşırttı

“BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK”

BT anjiyografi sonucunda kalp damarlarında ciddi bir sorun görülmediğini belirten Yalçın, ilk teşhisin yapıldığı döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"O inceleme sırasında şans eseri akciğerimde 5 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kitle ilk tespit edildiğinde takip edilmesine karar verildi ancak sonraki süreçte yapılan değerlendirmelerin ardından kitlenin tamamen çıkarılmasına karar verildi. Böyle bir şeyi tabii ki beklemiyorduk. İnsan en basitinden en kötüsüne kadar kafasında çok fazla senaryo oluşturuyor. Çıkan sonuca baktığımızda, kötünün iyisi diyebiliriz."

Yalçın, ameliyatın üzerinden yaklaşık bir hafta geçtiğini ve hayat kalitesinde herhangi bir düşme olmadığını aktararak, "Taburcu olduktan sonra durumu daha rahat anlayacağım ancak şu anda herhangi bir sıkıntı, ağrı ya da negatif bir etki hissetmiyorum. Ne kadar bilinçli olsam da 5 santimetrelik bir kitlenin ne zaman oluştuğunu veya bu noktaya geldiğini bilmiyorum. Bence reaktif değil, proaktif olmalıyız ki nedeni belirlenemeyen bu tip hastalıkları daha önceden belirleyebilelim, ilerlemesini önleyebilelim." değerlendirmesini yaptı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK
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