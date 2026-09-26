İbero-Amerikan ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye'nin İbero-Amerikan Topluluğu'na “Ortak Gözlemci” statüsüyle katılmasını onayladı. New York'ta alınan kararla Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Angola da topluluğa gözlemci olarak katıldı. İspanya'dan Türkiye'ye özel "teşekkür" mesajı geldi.

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Türkiye'nin uluslararası platformlardaki etkinliğine yeni bir halka eklendi. İbero-Amerikan ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye'nin İbero-Amerikan Topluluğu'na Ortak Gözlemci statüsüyle katılmasını onayladı.

22 ülkeden Türkiye kararı! İspanya teşekkür etti

GÖZLEMCİ STATÜSÜ NEDİR?

İbero-Amerikan Topluluğu'nda Ortak Gözlemci statüsü, topluluğun üyesi olmayan ülkelerin İbero-Amerikan ülkeleriyle siyasi diyalog ve iş birliğini geliştirmesine imkan tanıyor. Gözlemci ülkeler, topluluğun çalışmalarına ve belirlenen iş birliği alanlarına dahil olabiliyor ancak 22 üyeden oluşan yapının tam üyesi haline gelmiyor.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen toplantıda 22 İbero-Amerikan ülkesinin dışişleri bakanları, Türkiye, Hindistan ve Angola'ya Ortak Gözlemci statüsü verilmesini onayladı. Karayip Devletleri Birliği ise Danışman Gözlemci olarak kabul edildi.

İbero-Amerikan Genel Sekreterliği (SEGIB), yeni katılımlarla topluluğun Asya, Avrupa, Afrika ve Karayipler'deki uluslararası görünürlüğünün ve iş birliği ağının güçlendiğini duyurdu.

İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE “HOŞ GELDİNİZ” MESAJI

Kararın ardından İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye, İbero-Amerikan Zirveleri-SEGIB'de gözlemci statüsü kazanarak İbero-Amerikan Topluluğu'na katılıyor. Tebrikler ve bu değerli ülkeye hoş geldiniz." dedi.

KARAR NEW YORK'TA ALINDI

Toplantının açılışını İspanya'nın dönem başkanlığı kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Joss Manuel Albares gerçekleştirdi.

Albares, İspanya'nın dönem başkanlığı süresince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken kasım ayında Madrid'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek 30. İbero-Amerikan Zirvesi için yürütülen hazırlıkları da aktardı.

Dışişleri bakanları, Madrid Zirvesi'nde liderlerin değerlendirmesine sunulacak nihai bildiri ve diğer belgeler üzerindeki çalışmaları da gözden geçirdi.

YENİ DÖNEM BAŞKANLIĞI HONDURAS'A

Toplantıda İbero-Amerikan İş Birliği Sekreteri Lorena Larios'un görev süresinin yenilenmesi de onaylandı.

Bakanlar ayrıca 2026-2028 dönemi için Dönem Başkanlığı görevini Honduras'ın üstlenmesine karar verdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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