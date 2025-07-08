BRICS masasında neler oluyor? Dikkat çeken Türkiye hamlesi!

BRICS’in genişleme planı ve Türkiye’nin üyelik başvurusu dünya gündeminde. Ankara’nın alternatif ekonomik bloklarla işbirliği stratejisi, Hindistan’ın çekinceleri ve “ortak ülke” statüsü önerisiyle yeni bir aşamaya giriyor.

Türkiye'nin BRICS ekonomik topluluğuna katılma hedefi, başvurusundan bir yıl sonra daha sakin bir aşamaya geçti. Ankara, 2024 yılında yaptığı başvuru ile BRICS'e katılan ilk NATO üyesi ülke olmayı hedeflemişti.

Middle East Eye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir Türkiye’nin BRICS’e katılma fikrini gündemde tutuyordu. Başvuru, Türkiye’nin farklı ekonomik iş birliği seçeneklerini değerlendirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkmıştı.

RUSYA'NIN AÇIKLAMALARI GENİŞLEMEYE SINIR GETİRDİ

Sürecin önemli aşamalarından biri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BRICS’in 2024 yılı genişleme kararlarıyla ilgili yaptığı açıklama oldu. Lavrov, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin tam üye olarak kabul edilmesinden sonra BRICS’in yakın vadede yeni üyelik başvurularını değerlendirmeyeceğini söyledi.

Bunun yerine Türkiye dahil 13 ülkeye “ortak ülke” statüsü önerildi. Ancak bu statü Türkiye'de sınırlı karşılık buldu ve resmi bir karar henüz açıklanmadı.

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HİNDİSTAN PROVOKE Mİ ETTİ?

BRICS üyelik sürecinde Hindistan'ın çekinceleri de belirleyici bir faktör olarak öne çıktı. Diplomatik kaynaklara göre Hindistan, Türkiye'nin NATO üyesi olması ve bazı bölgesel konulardaki farklı yaklaşımlar nedeniyle üyelik başvurusuna temkinli yaklaştı.

BRICS, yeni üyelerin oybirliğiyle kabul edilmesini şart koşuyor.

ZİRVEYE KATILIM BAKAN DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye, Temmuz 2025’te Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım sağlamadı. Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Toplantıda BRICS, Belarus, Bolivya, Kazakistan, Özbekistan ve Küba gibi ülkeleri “ortak ülke” statüsünde kabul etti. Türkiye ise zirve sonrasında üyelik veya ortaklık konusundaki tutumuna dair resmi bir açıklama yapmadı.

SÜRECİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Türkiye'nin BRICS üyeliği konusu, Batı merkezli ekonomik yapılar dışında alternatif platformlarla ilişkileri geliştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak BRICS üyelerinin yeni katılımlar için oybirliği şartı, kararların geniş uzlaşı gerektirmesi ve mevcut genişleme sınırları sürecin önünde engel oluşturuyor.

Türkiye’nin tam üyelik hedefine dair resmi kararını henüz netleştirmediği, “ortak ülke” statüsüne dair teklif üzerinde ise değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Ankara'nın BRICS ile ilişkilerini hangi düzeyde sürdüreceği ve ekonomik iş birliklerini nasıl geliştireceği önümüzdeki dönemin önemli dış politika başlıklarından biri olmaya devam edecek.