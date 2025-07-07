Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS zirvesinde Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

FİDAN VE LAVROV ENERJİDE İŞBİRLİĞİNİ KONUŞTU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıkları ele alındı.

GAZZE, İRAN VE AFGANİSTAN MASADA

İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler masaya yatırıldı.