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Samsun'da sahile dron parçası vurdu! Rusya'da geldiği düşünülüyor

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Samsun'da sahile dron parçası vurdu! Rusya'da geldiği düşünülüyor
Başlık ResmiSamsunda sahile dron parçası vurdu! Rusyada geldiği düşünülüyor

Samsun'un Yakakent ilçesi sahilinde vatandaşlar denizde bir cisim gördü. Olay yerine çağrılan ekipler cismin bir dron parçası olduğunu belirledi. Parça incelenmek üzere yetkili birimlere teslim edildi.

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Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'de bulunan dron parçası, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Dikmen Kavşağı mevkisinde kıyıya yakın bir cisim fark eden vatandaşlar durumu güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar sonrasında bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cismin insansız hava aracına ait bir parça olduğunu tespit etti. Rus menşeli olduğu düşünülen parça, incelenmek amacıyla ilgili birimlere teslim edildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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