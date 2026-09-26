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Spor

Fenerbahçe’nin ‘büyük’ tesellisi

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Fenerbahçe’nin ‘büyük’ tesellisi
Başlık ResmiFenerbahçe’nin ‘büyük’ tesellisi

Fenerbahçe, Avrupa devlerine kıyasla fena durumda değil. Avrupa’nın piyasa değeri en yüksek 50 takımı baz alındığında Fenerbahçe, Süper Lig’de bıraktığı 8 puanla ‘Kaybedenler’ listesinin 30. basamağında yer alıyor. Listede 280,70 milyon avro değeriyle en pahalı 47. takım olan Fenerbahçe’nin arkasında 20 dev bulunuyor.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Kötü gidişe Eyüp galibiyetiyle son veren Fenerbahçe’nin lig performansı, Avrupa devleriyle mukayese edildiğinde eleştirildiği kadar kötü görünmüyor. Avrupa’nın piyasa değeri en yüksek 50 takımı baz alındığında Fenerbahçe, Süper Lig’de bıraktığı 8 puanla ‘Kaybedenler’ listesinin 30. basamağında yer alıyor. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Hollanda’dan takımların yer aldığı “En pahalı” 50’de Barcelona, M. City, Dortmund ve Porto “kayıpsızlar” olarak ön plana çıkıyor.

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CHELSEA’NİN ÖNÜNDE

Listede 280,70 milyon avro değeriyle en pahalı 47. takım olan Fenerbahçe’nin arkasında 20 dev bulunuyor. Piyasa değeri listesinin 6. sırasında yer alan 1,08 milyar avroluk Chelsea de Fenerbahçe gibi 8 puan kaybetti ama 5 maçta. Listenin asıl “mağduru” ise 824 milyon avroluk Tottenham. İngiliz devi 5 maçta tam 13 puan bıraktı. Özetle, değer bakımından 47. olduğu listenin 31. sırasındaki Galatasaray’dan üç, 50’ncisi Beşiktaş’tan 2 puan fazla kaybeden Fenerbahçe için çok kötü bir tablo yok. > Emin Uluç

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