Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel bir klinikte diş tedavisi gördükten sonra fenalaşan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anestezi sonrası fenalaştığı iddia edilen küçük kız, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan ve iddiaya göre, özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından hayatını kaybeden Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl, son yolculuğuna uğurlandı.

Diş tedavisinden sonra hayatını kaybetti! 5 yaşındaki Hatice Serra’ya acı veda

DİŞ TEDAVİSİ SONRASI VEFAT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Kıl çiftinin kızı Hatice Serra Kıl (5), Fethiye'deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığı fark eden anne ve baba Hatice Serra'yı Özel Yücelen Hastanesi'ne götürdü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Tedavi altına alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Diş tedavisinden sonra hayatını kaybetti! 5 yaşındaki Hatice Serra’ya acı veda

ANİ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YIKTI

Küçük kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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