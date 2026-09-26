Kardeş ülkede patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Dera İsmail Han'daki saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han'da kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Pakistan acil durum servislerinden yapılan açıklamada, saldırının cumartesi günü Dera İsmail Han'da meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

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BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA POLİS NOKTASINI HEDEF ALDI

Associated Press'in (AP) aktardığına göre bir intihar saldırganı, bomba yüklü aracı yol kenarındaki polis kontrol noktasında infilak ettirdi.

Saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi yaralandı. Yerel polis yetkilileri, ölen ve yaralananların büyük bölümünün güvenlik görevlileri ile olay yerindeki siviller olduğunu açıkladı.

İhbarın ardından acil durum ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

SALDIRIYI TTP ÜSTLENDİ

Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) üstlendi.

TTP, Afganistan'da yönetimde bulunan Taliban'dan ayrı bir yapılanma olmakla birlikte iki örgüt arasında yakın bağlar bulunuyor.

SINIRDA GERİLİM TIRMANMIŞTI

Pakistan ile Afganistan arasındaki tansiyon da son günlerde yeniden yükselmişti. İki ülkenin güneybatı sınırında iki gün önce yaşanan çatışmalarda, Pakistan hükümetine göre en az 13 Afgan Taliban mensubu hayatını kaybetmişti.

Sınır hattında yeniden tırmanan gerilimin, Türkiye, Çin, Katar ve Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında kalıcı barış sağlanması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini de riske attığına dikkat çekildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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