Milli Eğitim Bakanı Tekin: Terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin demokratikleşme ile insan haklarını güçlendirme adımlarının nihai aşaması olduğunu vurguladı. Terörü sonlandıracak adımlara ve Meclis'teki siyasi uzlaşıya dikkat çeken Tekin, sürecin topluma aktarılması ve vatandaş taleplerinin tespiti amacıyla partinin tüm kadrolarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde sahada olduklarını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği İstanbul Bağcılar’da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin istişare kültürünü siyasetin merkezine yerleştirdiğini belirterek, sahada vatandaşların sorunlarını tespit edip ilgili mercilere aktardıklarını söyledi.

Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, "Bu yılki Türkiye Yüzyılı buluşmalarımızın ana odağında, Türkiye'deki bu demokratikleşme adımlarının, insan haklarını güçlendirmek için attığımız adımların nihai bir adımı olmak üzere üzerinde büyük bir ittifak oluşan Terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkacağımız, bunu güçlendireceğimiz bir Türkiye'yi vatandaşlarımızla konuşmak, neyi niçin yaptığımızı, yapılanlardan neyi murat ettiğimizi vatandaşlarımıza sağlıklı bir dille anlatabilmek için bugün aranızdayız." ifadelerini kullandı.

"İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜ SİYASET MEKANİZMASININ ODAĞINA YERLEŞTİRDİ"

AK Parti'nin 2001 yılında kurulmasının ardından Türkiye'de siyasal anlamda birçok parametreyi değiştiren işler yaptığını ifade eden Tekin, "Çünkü bugüne kadar, yani 2001 yılına kadar merkezi otoritenin aldığı kararlar, siyasal aktörlerin gündemleri toplumun gündeminden kopuk idi. Toplumu takip etmekten uzak idi." diye konuştu.

AK Parti'nin siyasi parti olarak istişare kültürünü kurumsallaştırdığını belirten Tekin, "Siyasi parti teşkilatlarında yetişmiş insanları siyasetin merkezine taşıyacak bir okul vazifesi gördü. İstişare kültürünü yaygınlaştırarak toplumun gerçek gündemini, toplumun gerçek sorunlarını çözecek adımlar attı. Bu benim açımdan çok önemli bir devrim." ifadelerini kullandı.

"İl başkanımız söz alıyor ve diyor ki benim ilimde şöyle bir problem var. Milli Eğitim Bakanımızdan bu sorunun çözümünü bekliyoruz diyor. Biz hemen notumuzu alıyoruz ve sorunu çözüyoruz. Bu çok önemli bir istişare kültürünün oluşması." diyen Tekin, bu mekanizmanın karar alıcılarla toplumun gerçek gündemi arasında bağ kurulması açısından önemli olduğunu söyledi.

"39 İLÇENİN TAMAMINDA SAHADAYIZ"

Tekin konuşmasının devamında, "Bugün de bu vesileyle İstanbul teşkilatımızın organize ettiği bir program kapsamında 39 ilçemizin tamamında bakan arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz hepsi sahadalar. Hepsi sahada veri toplayacaklar. Vatandaşımızın gerçek gündeminin ne olduğunu, vatandaşımızın gerçek sorunlarının ne olduğunu, çözüm bekleyen sorunlarının ne olduğunu dosyalıyoruz ve ilgili arkadaşlara aktarıyoruz." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE HEP BERABER SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Tekin, Türkiye'nin son 40-50 yıldır terör nedeniyle önemli kayıplar yaşadığını söyledi. Tekin, "Çözüm noktasında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Müslüman olarak bu ülkenin, bu milletin bir mensubu olarak en can alıcı problemimiz olan Terörsüz Türkiye sürecinin, yani terörü bitirecek adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten olağan dışı bir çoğunlukla kabul eden siyasi iradeye, siyasi partilere müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sürece destek verenlere teşekkür eden Tekin, geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarına ilişkin, "Her gün bir şehit haberiyle uyanıyorduk. Her gün Türkiye'nin gündemini sarsan bir faili meçhulle uyanıyorduk." dedi.

Bakan Tekin, terörün sadece can kayıplarına değil, insanların devlete olan güveninin sarsılmasına da neden olduğunu belirterek, "Türkiye maalesef bu konudan dolayı çok ama çok can kaybettik. Sadece can kaybı değil, insanların devlete olan güvenini sarstık." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

AK Parti'nin 2001 yılında kurulmasıyla terör ve demokratikleşme konusunda yeni bir dönemin başladığını savunan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz böyle bir Türkiye hayal ediyoruz." sözünü hatırlattı.

Tekin, "İnsanların etnik ve dini kimliklerinden dolayı ötekileştirildiği bir Türkiye'yi olağan bir hukuk devletine dönüştürmek için, olağan bir demokratik devlete dönüştürmek için, insan haklarına saygılı, insan haklarını merkeze alan bir devlete dönüştürmek için devasa adımlar attık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2004 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmaya da değinen Tekin, "İnsan hakları ve demokrasinin misafir olarak olduğu kabul edildiği sözde bir demokratik Türkiye değil, insan hakları ve demokrasinin ev sahibi olduğu kalıcı demokrasi ve insan haklarının güçlendiği bir Türkiye'yi hayal ediyorum diyerek yola çıktık." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN DEVLETE GÜVENİ ARTTIKÇA ÜLKE KALKINACAKTIR"

Tekin, vatandaşların devlete ve hükümete duyduğu güvenin demokrasi ve kamu politikalarının başarısı açısından önemli olduğunu belirterek, "İnsanların devlete, insanların hükümete olan güveni arttıkça ülke kalkınacaktır." dedi.

Vatandaşların ayrımcılığa maruz kalmadığına inanmasının demokratik kültür açısından önemli olduğunu belirten Tekin, "Demokrasimiz güçlendikçe ekonomi politikalarımız başarılı olsun, eğitim politikalarımız başarılı olsun, diğer politikalarımızın başarılı olmasının yegane başlangıç noktası bu güven ilişkisinin tesis edilmesi." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ 70-80 KİŞİLİK SINIFLARDAN 15-20 KİŞİLİK SINIFLARA GETİRDİK"

Tekin, bugün Türkiye'de derslik başına öğrenci sayısında OECD ortalamalarının yakalandığını belirterek, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı, yani 70-80 kişilik sınıflardan 15-20 kişilik sınıflara Türkiye'yi getirdik." dedi.

Cumhuriyet döneminde toplam yapılan derslik sayısının iki katından fazla derslik yaptıklarını ifade eden Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bizim birinci problemimiz eğitim. Dolayısıyla eğitime bütçeden en yüksek payı eğitime ayıracağız dedi. Ve 2002'den itibaren bütün bütçelerimizde birinci sırada eğitim var." diye konuştu.

"660 BİN SINIFIMIZDA ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR VAR"

Okullardaki teknolojik altyapıya da değinen Tekin, "660 bin sınıfımızda, yani anaokullarımız hariç bütün sınıflarımızda kocaman birer bilgisayar olarak kabul edebileceğimiz etkileşimli tahtalar var. Akıllı tahta diye bilinen tahtalar var. Ve bu tahtaların internet erişimi var." dedi.

"TÜRKİYE SON 20 YILDA BİR EĞİTİM DEVRİMİ YAPTI"

Bratislava'da 8 Eylül'de gerçekleştirilen PISA 2025 Bölgesel Toplantısı'na değinen Tekin, burada Türkiye'nin eğitim alanındaki performansına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Tekin, Bağcılar'daki konuşmasında ise "OECD Genel Sekreteri dedi ki Türkiye son 20 yılda bir eğitim devrimi yaptı. Ve benden şunu rica etti: bu devrimi nasıl gerçekleştirdiğinizi diğer ülkelere de örnek olmak üzere anlatın." ifadelerini kullandı.

Tekin, "2003 yılında ilk PISA döngüsü olduğunda Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasında hiçbir alanda ilk 30'a giremezken bugün ilk 15'in içerisindeysek OECD üyesi ülkeler arasında bunun bir başarı olduğunu görmemiz lazım." dedi.

"ÖRNEKLEMİ OECD KENDİSİ SEÇTİ"

PISA araştırmalarındaki okul ve öğrenci örneklemine yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, okulların ve öğrencilerin OECD tarafından belirlendiğini söyledi.

Tekin, "Bu okulları biz seçmiyoruz. Bu okulları OECD'nin PISA yönetimi kendisi seçiyor." ifadelerini kullanarak, örneklemde farklı okul türlerinden ve deprem bölgesinden öğrencilerin de bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda eğitim sistemini etkileyen çeşitli gelişmeler yaşadığını ifade eden Tekin, Suriye ve Irak'taki olaylar, Rusya-Ukrayna savaşı, 6 Şubat depremleri ve pandemi gibi süreçlerin eğitim sistemi üzerinde etkili olduğunu söyleyerek, "Bütün bunlara rağmen biz başarı çıtamızı yükseltirken çünkü biz doğru şeyleri yaptık." dedi.

"HER ÇOCUĞUMUZU AYIRT ETMEDEN EĞİTİM VERİYORLAR"

Eğitimde elde edilen sonuçlarda öğretmenlerin emeğine de dikkat çeken Tekin, "Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ama hepsinden Allah razı olsun. Fedakar ve cefakar ve bu milletin çocuklarına her çocuklarımızdan ayırt etmeden eğitim veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Yerel yöneticilerin de okul yapımı konusunda destek verdiğini belirten Tekin, arsa, imar ve ruhsat sorunlarının çözülmesi halinde okul ihtiyacı bulunan bölgelere okul yapacaklarını söylediklerini anlattı. Tekin, "Yer gösterdiler, imar problemlerini çözdüler, ruhsat problemlerini çözdüler. Bizler de okullar yaptık. Okullarımızı çocuklarımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen her kim varsa hepsine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"SAHADAKİ SORUNLARI GÖRÜP ÇÖZÜM ÜRETMEK DURUMUNDAYIZ"

Tekin konuşmasının sonunda, "Bugün ise 15-20 kişilik sınıflarda ders alan çocuğumuzun bir başka problemi olabilir, velimizin bir başka problemi olabilir. O zaman yeni oluşan Türkiye'ye göre, Türkiye Yüzyılı parametrelerine göre sahadaki sorunları görüp o sorunlara çözüm üretmek durumundayız." diyen Tekin, sahada yalnızca eğitim alanında değil, vatandaşların karşılaştığı tüm sorunların tespit edilerek ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Tekin, "Hep beraber sadece eğitimle ilgili değil her alanda vatandaşımızın karşı karşıya bulunduğu problemleri kayda altına alıp ilgili problem çözecek kamu otoriteleriyle paylaşmak üzere istişare kültürünü yaygınlaştırmak üzere buradayız." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bağcılar Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBağcılar

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