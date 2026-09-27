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Bakan Ersoy'dan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

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Bakan Ersoy'dan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Başlık ResmiBakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye’nin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Ersoy turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

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27 Eylül Dünya Turizm Günü idrak edilirken bir açıklamada Bakan Ersoy'dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik ve anlatılacak bir hikâye bulunduğunu belirterek, ülkenin köklü kültürü, eşsiz doğası ve misafirperverliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Bakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Başlık ResmiBakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

"TÜRKİYE’MİZİN HER KÖŞESİNDE KEŞFEDİLECEK BİR GÜZELLİK VAR"

Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının turizm politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.”

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm değerlerinin dünyaya tanıtılmasında emeği bulunan sektör temsilcilerine de teşekkür ederek, “Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun.” dedi.

Bakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Başlık ResmiBakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Bakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Başlık ResmiBakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Bakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Başlık ResmiBakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Bakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Başlık ResmiBakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Bakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Başlık ResmiBakan Ersoydan turizm mesajı: Dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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