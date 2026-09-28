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3. Sayfa

Erzincan'da otomobilin takla attı! Karı-koca ölümden döndüler

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Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkiinde otomobilin takla atması sonucu aynı araçta bulunan sürücü C.Ö. ile eşi N.Ö. yaralandı.

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Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkiinde C.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Erzincanda otomobilin takla attı! Karı-koca ölümden döndüler
Başlık ResmiErzincanda otomobilin takla attı! Karı-koca ölümden döndüler

KARI-KOCA YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü C.Ö. ile eşi N.Ö. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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