Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi: Yeni sözleşme için karar çıktı
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni mukavele konusunda prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli futbolcu, bahis soruşturması nedeniyle 30 Nisan 2026'da 12 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
- Fenerbahçe, Manchester City'den Hollandalı stoper Nathan Ake'yi transfer etti.
- Sözleşmesi biten Emre Mor ile yollar ayrıldı.
- Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı.
- Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de 149 maça çıktı, 11 gol ve 25 asist yaptı.
- Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi sebebiyle PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
Yeni sezon için transfer çalımalarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi ve geleceğe yatırım Amara Diouf'un ardından Manchester City'den Hollandalı stoper Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Sözleşmesi sona eren Emre Mor ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş konusunda karar verildi.
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TAKIMDA KALDI
HT Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. Tarafların kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sivasspor'dan 2020 yazında Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş, 149 maça çıkarken; sahada kaldığı 6645 dakikada 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.
PFDK'DAN 12 AY CEZA ALDI
Mert Hakan Yandaş, bahis ve şife iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye olmuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda, bahis eylemi sebebiyle futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.