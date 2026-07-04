Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni mukavele konusunda prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli futbolcu, bahis soruşturması nedeniyle 30 Nisan 2026'da 12 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Yeni sezon için transfer çalımalarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi ve geleceğe yatırım Amara Diouf'un ardından Manchester City'den Hollandalı stoper Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Sözleşmesi sona eren Emre Mor ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş konusunda karar verildi.

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TAKIMDA KALDI

HT Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. Tarafların kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sivasspor'dan 2020 yazında Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş, 149 maça çıkarken; sahada kaldığı 6645 dakikada 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

PFDK'DAN 12 AY CEZA ALDI

Mert Hakan Yandaş, bahis ve şife iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye olmuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda, bahis eylemi sebebiyle futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

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