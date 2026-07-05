Ankara’da 11 yaşındaki Alper Yusuf'un öldüğü kazaya ilişkin soruşturmada siyasi nüfuzla müdahale edildiği" iddiaları Başsavcılık tarafından yalanlandı. Açıklamada “Olayın örtbas edilmeye çalışıldığı', 'siyasi nüfuz kullanıldığı', 'adli sürece müdahale edildiği' ya da 'soruşturmanın taraflı yürütüldüğü' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şüpheli tutuklanmıştır” denildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter kullanırken araba çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmaya "siyasi nüfuzla müdahale edildiği" iddiaları yalanlandı. Adli kaynaklardan yapılan açıklamada soruşturmanın olayın meydana geldiği andan itibaren herhangi bir kişi, kurum, siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin, tamamen deliller doğrultusunda ve yargı makamlarının takdirinde yürütüldüğü belirtildi.

11 yaşındaki Alper Yusuf’un ölümünde “siyasi müdahale iddiası yalanlandı: Şüpheli tutuklandı

“AYRICALIK YOK”

Açıklamada şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının, adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmadığı kaydedildi.

11 yaşındaki Alper Yusuf’un ölümünde “siyasi müdahale iddiası yalanlandı: Şüpheli tutuklandı

“İDDİALAR GERÇEK DEĞİL”

Şu ifadelere yer verildi:

Aksine olayın hemen ardından şüpheli gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Bu nedenle 'olayın örtbas edilmeye çalışıldığı', 'siyasi nüfuz kullanıldığı', 'adli sürece müdahale edildiği' ya da 'soruşturmanın taraflı yürütüldüğü' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm deliller çerçevesinde, hiçbir müdahale olmaksızın titizlikle sürdürülmektedir.

SÜRÜCÜ KURAL İHLALİ YAPTI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerince düzenlenen tutanakta, "hafif ticari araç sürücüsü Fatih O'nun "aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmayarak" kural ihlali yaptığı tespitine yer verildi.

Hayatını kaybeden Alper Yusuf’un "kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği" değerlendirildi. Öte yandan Başsavcılık dosyayı, kusur durumunun nihai tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Haziran’da 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Çaldıran Caddesi'nde skuter kullanırken, Fatih O. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Fatih O. "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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