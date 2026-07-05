36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Zirve kapsamında belirli tarihlerde birçok ana arter ve cadde araç trafiğine kapatılırken, sürücüler kapalı yollar ile alternatif güzergâhları araştırmaya başladı. Peki, yollar ne zaman kapanacak?

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve nedeniyle başkent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvarda trafik düzenlemesine gidilecek. İşte NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak kapalı yollar ve alternatif güzergâhlara ilişkin detaylar...

NATO ZİRVESİ YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara Valiliği ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan tedbirler doğrultusunda, kent genelinde farklı tarihlerde trafik kısıtlamaları uygulanacak. Güvenlik önlemleri çerçevesinde bazı bölgelerde yollar tamamen araç trafiğine kapatılırken, bazı güzergahlarda ise yalnızca konvoy geçişleri sırasında geçici trafik durdurmaları yapılacak.

NATO Zirvesi yollar ne zaman kapanacak? Ankarada kapalı yollar haritası

Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’ a kadar,

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

2- Konaklamaların yapılacağı adresler ile ilgili 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar aşağıda belirtilen sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

Yenimahalle İlçesi;

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı,

Çankaya İlçesi;

Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı,

3- Konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda; Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

NATO Zirvesi yollar ne zaman kapanacak? Ankarada kapalı yollar haritası

ANKARA KAPALI YOLLAR HARİTASI

İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik düzenlemeleri doğrultusunda, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergâhlar ile vatandaşlarımızın kullanabileceği alternatif ulaşım güzergâhlarına ilişkin bir trafik haritası hazırladı. Hazırlanan harita üzerinden, Ankara'daki güncel yol durumu takip edilirken kapanacak yollar ve alternatif güzergahlarda harita üzerinden kontrol edilebiliyor.

ANKARA NATO ZİRVESİ TRAFİK HARİTASI İÇİN TIKKAYINIZ

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