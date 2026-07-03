Ankara'da NATO öncesi göz açtırılmıyor! 4 binden fazla kişi yakalandı
Ankara’da NATO Liderler Zirvesi tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik uygulamaları neticesinde 4 binden fazla kişi yakalandı.
- NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık 3 aydır süren uygulamalarda binlerce polis görev aldı.
- 4 Nisan-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1,5 milyondan fazla şahıs ve 930 bine yakın araç sorgulandı.
- Halka açık alanlar, konaklama tesisleri, yeme-içme mekanları ve umuma açık iş yerleri denetlendi.
- Denetimlerde aranan 4 binden fazla şahıs yakalandı.
- Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, uygulamalara bizzat katılarak denetimler yaptı ve vatandaşlara teşekkür etti.
- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirvenin güvenli ve huzur içinde gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık 3 aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı.
4 BİNDEN FAZLA ŞAHIS YAKALANDI
4 Nisan-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla şahıs ile 930 bine yakın araç sorgulandı. Zirve tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama (rent a car) firmaları, otoparklar, günübirlik kiralanan yerler ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi ve şehrin birçok noktasında geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları yapıldı. Denetimlerde aranan 4 binden fazla şahıs da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulamalara bizzat katılarak denetimler gerçekleştirdi. Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personelle bir araya geldi; vatandaşlarla sohbet edip güvenlik tedbirlerine verdikleri destek ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir ve denetimlerini aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüyor.